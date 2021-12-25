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الكشف عن الخطر الرئيسي للحوم الحمراء
الكشف عن الخطر الرئيسي للحوم الحمراء
وجد العلماء أن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد عند تناول اللحوم الحمراء. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T08:43+0000
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عندما يتم هضمها، تتشكل مادة تحفز تكوين لويحات الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية.نظر الباحثون في بيانات من 3000 مريض يتبعون أنظمة غذائية متنوعة. تناول البعض اللحوم الحمراء بانتظام، وتناولت المجموعة الثانية هذا المنتج كثيرا، وامتنعت المجموعة الثالثة تمامًا عن تناول اللحوم. تمت دراسة اختبارات الدم والميكروفلورا للمجموعات.يشير المؤلفون في Nature Microbiology: "حددت نتائجنا مجموعة من الجينات الميكروبية التي تعتبر بالغة الأهمية لتحويل الكارنيتين في النظام الغذائي لمركب ثلاثي ميثيل أمين، ويسهم في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".بشكل عام، بالنسبة للعلماء الأمريكيين أثناء الدراسة ، فإن العلاقة بين مركب ثلاثي ميثيل أمين، واستهلاك اللحوم الحمراء ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية غير واضحة.استنتج العلماء أن الخطر الرئيسي يكمن في البكتيريا التي تعالج اللحوم الحمراء "Emergencia timonensis"، والتي تكون غائبة عمليًا في أمعاء النباتيين، وهي تلعب دورا كبيرا في تكوين ثلاثي ميثيل أمينن الذي يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب.
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الكشف عن الخطر الرئيسي للحوم الحمراء

08:43 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 08:47 GMT 25.12.2021)
© AP Photo / J. Scott Applewhiteشرائح لحم بقري
شرائح لحم بقري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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وجد العلماء أن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد عند تناول اللحوم الحمراء.
عندما يتم هضمها، تتشكل مادة تحفز تكوين لويحات الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية.
نظر الباحثون في بيانات من 3000 مريض يتبعون أنظمة غذائية متنوعة. تناول البعض اللحوم الحمراء بانتظام، وتناولت المجموعة الثانية هذا المنتج كثيرا، وامتنعت المجموعة الثالثة تمامًا عن تناول اللحوم. تمت دراسة اختبارات الدم والميكروفلورا للمجموعات.
يشير المؤلفون في Nature Microbiology: "حددت نتائجنا مجموعة من الجينات الميكروبية التي تعتبر بالغة الأهمية لتحويل الكارنيتين في النظام الغذائي لمركب ثلاثي ميثيل أمين، ويسهم في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
بشكل عام، بالنسبة للعلماء الأمريكيين أثناء الدراسة ، فإن العلاقة بين مركب ثلاثي ميثيل أمين، واستهلاك اللحوم الحمراء ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية غير واضحة.
استنتج العلماء أن الخطر الرئيسي يكمن في البكتيريا التي تعالج اللحوم الحمراء "Emergencia timonensis"، والتي تكون غائبة عمليًا في أمعاء النباتيين، وهي تلعب دورا كبيرا في تكوين ثلاثي ميثيل أمينن الذي يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب.
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