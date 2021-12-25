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https://arabic.sputniknews.com/20211225/الداخلية-السودانية-توضح-حقيقة-منع-مدير-عام-الشرطة-السابق-من-السفر-1054538962.html
الداخلية السودانية توضح حقيقة منع مدير عام الشرطة السابق من السفر
الداخلية السودانية توضح حقيقة منع مدير عام الشرطة السابق من السفر
علقت وزارة الداخلية السودانية، اليوم السبت، على أنباء حظر مدير عام قوت الشرطة السابق وأسرته من السفر. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T09:31+0000
2021-12-25T09:31+0000
2021-12-25T09:31+0000
العالم العربي
السودان
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ونفت الداخلية السودانية منع الفريق أول خالد مهدي إبراهيم وأسرته من السفر ومنعه من مغادرة مطار الخرطوم، حسبما ذكر موقع "السوداني" المحلي. وقال المكتب الإعلامي للوزارة "المكتب الصحفي إذ يورد هذا التعميم بتكذيب ما تناولته الوسائط يأسف لاختلاط المعايير وتصديق كل ما يُنشر ويرجو من الجميع أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية للتفريق بين الخبر والشائعة، والتدوين والتشهير".
https://arabic.sputniknews.com/20211223/السودان-هل-تنجح-الحلول-الأمنية-في-إنهاء-الصراعات-بإقليم-دارفور؟-1054488503.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السودان
الداخلية السودانية توضح حقيقة منع مدير عام الشرطة السابق من السفر
علقت وزارة الداخلية السودانية، اليوم السبت، على أنباء حظر مدير عام قوت الشرطة السابق وأسرته من السفر.
ونفت الداخلية السودانية منع الفريق أول خالد مهدي إبراهيم وأسرته من السفر ومنعه من مغادرة مطار الخرطوم، حسبما ذكر موقع "
السوداني
" المحلي.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة "المكتب الصحفي إذ يورد هذا التعميم بتكذيب ما تناولته الوسائط يأسف لاختلاط المعايير وتصديق كل ما يُنشر ويرجو من الجميع أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية للتفريق بين الخبر والشائعة، والتدوين والتشهير".