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الرئيس التونسي الأسبق يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرارات سعيد
الرئيس التونسي الأسبق يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرارات سعيد
دخل الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيّد. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T08:17+0000
2021-12-25T08:17+0000
العالم العربي
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ونشر المرزوقي في مقطع مصور، بثه عبر حساب مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "تم الإعلان اليوم عن الدخول في إضراب جوع مع جملة من المواطنين، احتجاجا على الطريقة التي فرق بها المتظاهرون والعنف ومنع التظاهر".كما أعلنت المبادرة في البيان: "من هذا المنطلق نعلن دخولنا في إضراب جوع احتجاجي كشكل متقدّم من أشكال النضال الديمقراطي في مواجهة حكم فردي يدفع نحو استعمال آلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضيه وإغلاق الباب أمام محاولات البحث عن حل وطني وديمقراطي للمأزق الذي وضعتـنا فيه منظومة أمر 117".وقالت المبادرة إن الإضراب يسعى لتحقيق جملة أهداف، منها "إطلاق سراح جميع النواب والمساجين السياسيين وإيقاف كل المحاكمات العسكرية والتوقف عن الإساءة إلى الجيش الوطني ومحاولات توريطه في المسار الانقلابي".وأضاف البيان: "الكفّ عن توظيف المؤسسة الأمنية والتوقّف عن إقحامها في الصراع السياسي ولا سيما عبر اختراقها بالتعيينات القائمة على أساس الولاءات السياسية".هذا وكانت محكمة تونسية أصدرت، يوم الأربعاء، حكما بالسجن 4 سنوات بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، لإدانته بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".وأعلنت الوكالة الرسمية التونسية صدور "حكم ابتدائي غيابي على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بـ 4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل".
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العالم العربي

الرئيس التونسي الأسبق يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرارات سعيد

08:17 GMT 25.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAIDمنصف المرزوقي
منصف المرزوقي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
دخل الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيّد.
ونشر المرزوقي في مقطع مصور، بثه عبر حساب مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "تم الإعلان اليوم عن الدخول في إضراب جوع مع جملة من المواطنين، احتجاجا على الطريقة التي فرق بها المتظاهرون والعنف ومنع التظاهر".
كما أعلنت المبادرة في البيان: "من هذا المنطلق نعلن دخولنا في إضراب جوع احتجاجي كشكل متقدّم من أشكال النضال الديمقراطي في مواجهة حكم فردي يدفع نحو استعمال آلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضيه وإغلاق الباب أمام محاولات البحث عن حل وطني وديمقراطي للمأزق الذي وضعتـنا فيه منظومة أمر 117".
وقالت المبادرة إن الإضراب يسعى لتحقيق جملة أهداف، منها "إطلاق سراح جميع النواب والمساجين السياسيين وإيقاف كل المحاكمات العسكرية والتوقف عن الإساءة إلى الجيش الوطني ومحاولات توريطه في المسار الانقلابي".
وأضاف البيان: "الكفّ عن توظيف المؤسسة الأمنية والتوقّف عن إقحامها في الصراع السياسي ولا سيما عبر اختراقها بالتعيينات القائمة على أساس الولاءات السياسية".
هذا وكانت محكمة تونسية أصدرت، يوم الأربعاء، حكما بالسجن 4 سنوات بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، لإدانته بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وأعلنت الوكالة الرسمية التونسية صدور "حكم ابتدائي غيابي على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بـ 4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل".
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