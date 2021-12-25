السفارة الأمريكية في القاهرة تعلن وصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر

وقالت السفارة عبر تغريدة لها على الحساب الرسمي على "تويتر": "نرحب بوصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر".وأضافت أنه "مع تسليم هذه الشحنة، فإن الولايات المتحدة من خلال مبادرة كوفاكس، تكون قد قدمت حتى الآن أكثر من 15 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا للمساعدة في حماية المصريين من الفيروس ومنع انتشار سلالاته الجديدة الخطيرة".وفي أكتوبر الماضي أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة وصول شحنة لقاحات تضم 1.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، تبرعت بها أمريكا إلى مصر. وفي الشهر ذاته أعلنت وصول 3.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة، وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية حصولها على مليون و612 ألف جرعة من لقاح "فايزر".
أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، وصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر.
وقالت السفارة عبر تغريدة لها على الحساب الرسمي على "تويتر": "نرحب بوصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر".
وأضافت أنه "مع تسليم هذه الشحنة، فإن الولايات المتحدة من خلال مبادرة كوفاكس، تكون قد قدمت حتى الآن أكثر من 15 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا للمساعدة في حماية المصريين من الفيروس ومنع انتشار سلالاته الجديدة الخطيرة".
We welcome the arrival of an additional 1.5M Pfizer vaccine doses to! This delivery through #COVAX means 🇺🇸 has now donated 15M doses of Coronavirus vaccines to 🇪🇬 to help protect Egyptians from the virus & prevent the spread of its dangerous new strains@UNICEF_Egypt@pfizerpic.twitter.com/jwfsVj5k5M
وفي أكتوبر الماضي أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة وصول شحنة لقاحات تضم 1.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، تبرعت بها أمريكا إلى مصر. وفي الشهر ذاته أعلنت وصول 3.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة، وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية حصولها على مليون و612 ألف جرعة من لقاح "فايزر".