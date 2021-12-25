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السفارة الأمريكية في القاهرة تعلن وصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر
السفارة الأمريكية في القاهرة تعلن وصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر
أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، وصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T21:13+0000
2021-12-25T21:13+0000
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وقالت السفارة عبر تغريدة لها على الحساب الرسمي على "تويتر": "نرحب بوصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر".وأضافت أنه "مع تسليم هذه الشحنة، فإن الولايات المتحدة من خلال مبادرة كوفاكس، تكون قد قدمت حتى الآن أكثر من 15 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا للمساعدة في حماية المصريين من الفيروس ومنع انتشار سلالاته الجديدة الخطيرة".وفي أكتوبر الماضي أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة وصول شحنة لقاحات تضم 1.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، تبرعت بها أمريكا إلى مصر. وفي الشهر ذاته أعلنت وصول 3.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة، وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية حصولها على مليون و612 ألف جرعة من لقاح "فايزر".
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أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة

السفارة الأمريكية في القاهرة تعلن وصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر

21:13 GMT 25.12.2021
© REUTERS / Ahmed Fahmyالقاهرة، مصر يوليو 2020
القاهرة، مصر يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Ahmed Fahmy
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أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، وصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر.
وقالت السفارة عبر تغريدة لها على الحساب الرسمي على "تويتر": "نرحب بوصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر".
وأضافت أنه "مع تسليم هذه الشحنة، فإن الولايات المتحدة من خلال مبادرة كوفاكس، تكون قد قدمت حتى الآن أكثر من 15 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا للمساعدة في حماية المصريين من الفيروس ومنع انتشار سلالاته الجديدة الخطيرة".
وفي أكتوبر الماضي أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة وصول شحنة لقاحات تضم 1.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، تبرعت بها أمريكا إلى مصر. وفي الشهر ذاته أعلنت وصول 3.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة، وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية حصولها على مليون و612 ألف جرعة من لقاح "فايزر".
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