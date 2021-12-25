https://arabic.sputniknews.com/20211225/الصحة-الخليجية-الجرعات-الثلاث-من-لقاح-كورونا-في-هذه-الدولة-العربية-قادرة-على-الوقاية-من-أوميكرون-1054545591.html

الصحة الخليجية: الجرعات الثلاث من لقاح كورونا في هذه الدولة العربية قادرة على الوقاية من "أوميكرون"

الصحة الخليجية: الجرعات الثلاث من لقاح كورونا في هذه الدولة العربية قادرة على الوقاية من "أوميكرون"

قال مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار، إن الجرعات الثلاث التي وفرتها السعودية من لقاح فيروس كورونا قادرة على الوقاية من المتحور... 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T12:37+0000

2021-12-25T12:37+0000

2021-12-25T12:37+0000

أخبار السعودية اليوم

فيروس كورونا

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ونفى العمار، في تصريحات مع قناة العربية، الحاجة لتطوير لقاح جديد، موضحا أن متحور أوميكرون يختص بخاصية الانتشار السريع، وهو الأمر الذي يجعله الفيروس السائد لدى معظم الدول التي يتواجد بها.وأكد أن الفيروس متواجد حالياً في أكثر من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد السائد فيها، متوقعا انتشاره في أوروبا وفي باقي دول العالم بما فيها دول الخليج.وكشف أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي وضعت معايير خاصة بها، تحدد من خلالها تخفيف أو تشديد الاحترازات الوقائية، التي من الممكن أن تطبق بما يتناسب معها، حيث يتم متابعتها بشكل مستمر من جميع الدول، وبناءً عليها يتم اتخاذ القرار حسب الحاجة.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أعلن الأحد الماضي، ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية.ونقلت قناة الإخبارية، عن العبدالعالي، أن تسجيل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى مستويات عالية يعد أمرا مقلقا للمملكة، مطالبا المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا، خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن المكتظة، وتلقي التطعيم باللقاحات لمن لم يأخذوا الجرعات.وأشار المسؤول السعودي إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة إعطاء جرعات لقاحات كورونا للأطفال للفئة العمرية من 5 أعوام فأكثر، مضيفا أن أكثر من 48 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها، فضلا عن أن أكثر من 22.9 مليون شخص تلقوا التطعيم بجرعتين.وأوضح العبد العالي أن الجرعة "التنشيطية" للقاح كورونا تقاوم المتحور "أوميكرون" بأكثر من 25 مرة من جرعتين فقط.

https://arabic.sputniknews.com/20211201/السعودية-ترصد-أول-حالة-إصابة-بمتحور-أوميكرون-1053430106.html

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أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا