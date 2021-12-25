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الصحة الكويتية: خذوا حذركم من احتفالات رأس السنة
الصحة الكويتية: خذوا حذركم من احتفالات رأس السنة
ناشدت وزارة الصحة الكويتية المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الاحتفالات المزمعة بمناسبة رأس السنة الميلادية. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T06:25+0000
2021-12-25T06:26+0000
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وحسب بيان أصدرته الوزارة الكويتية ونشرته عبر حسابها في موقع "تويتر"، فقد دعت الجميع إلى أن يكونوا حذرين من التجمعات غير الآمنة، والتجمعات الدينية لبعض الجاليات في هذه الأيام.وقال: "نظرا لمستجدات الوضع الصحي العالمي والمحلي، تدعو وزارة الصحة لأخذ الحيطة والحذر من التجمعات غير الآمنة، والتجمعات الدينية لبعض الجاليات في هذه الأيام، وفي المناسبات خلال رأس السنة الميلادية".وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الجمعة، فيما كانت أكدت وجود حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد.وأوضح البيان تأكيد إصابة 170 حالة جديدة، وتسجيل 40 حالة شفاء، لافتا إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات 414,761 حالة.
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أخبار الكويت اليوم, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

الصحة الكويتية: خذوا حذركم من احتفالات رأس السنة

06:25 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 06:26 GMT 25.12.2021)
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEمخاوف من فيروس كورونا في الكويت
مخاوف من فيروس كورونا في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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ناشدت وزارة الصحة الكويتية المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الاحتفالات المزمعة بمناسبة رأس السنة الميلادية.
وحسب بيان أصدرته الوزارة الكويتية ونشرته عبر حسابها في موقع "تويتر"، فقد دعت الجميع إلى أن يكونوا حذرين من التجمعات غير الآمنة، والتجمعات الدينية لبعض الجاليات في هذه الأيام.
وقال: "نظرا لمستجدات الوضع الصحي العالمي والمحلي، تدعو وزارة الصحة لأخذ الحيطة والحذر من التجمعات غير الآمنة، والتجمعات الدينية لبعض الجاليات في هذه الأيام، وفي المناسبات خلال رأس السنة الميلادية".
وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الجمعة، فيما كانت أكدت وجود حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد.
وأوضح البيان تأكيد إصابة 170 حالة جديدة، وتسجيل 40 حالة شفاء، لافتا إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات 414,761 حالة.
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