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https://arabic.sputniknews.com/20211225/الصحة-الكينية-تعلن-بدء-التطعيم-بالجرعة-الثالثة-لمن-مر-على-تلقيهم-اللقاح-6-أشهر-1054547072.html
"الصحة الكينية" تعلن بدء التطعيم بالجرعة الثالثة لمن مر على تلقيهم اللقاح 6 أشهر
"الصحة الكينية" تعلن بدء التطعيم بالجرعة الثالثة لمن مر على تلقيهم اللقاح 6 أشهر
أعلنت وزارة الصحة الكينية عن بدء حملة تطعيم بلقاحات مضادة لكورونا كجرعة ثالثة تنشيطية. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T13:51+0000
2021-12-25T13:51+0000
أخبار كينيا
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب بيان لوزارة الصحة الكينية، أصدرته اليوم السبت، قالت إنها ستقدم جرعات معززة ضد فيروس كورونا، مشترطة أن يكون قد مر ستة أشهر على تلقي الجرعتين السابقتين.وكانت كينيا قد شددت إجراءاتها، حيث طالبت باعتماد شهادة التلقيح كشرط لدخول الأماكن العامة ووسائل النقل اعتبارًا من 21 ديسمبر/ كانون الأول، فيما أعلنت السلطات الصحية أنه تم تطعيم ما يزيد قليلاً عن 14% من البالغين الكينيين بشكل كامل.كما أكدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا وجود المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في البلاد، منذ ما يقرب من أسبوعين، بينما أعلنت أمس الجمعة، تسجيل إيجابية ما يقرب من 33 % من الحالات التي تم فحصها والتي تزيد عن 9000 اختبار كورونا.يشار إلى أن كينيا تستخدم لقاحات أسترازينيكا، وفايزر، وموديرنا، وجونسون، وسينافارم الصيني.
https://arabic.sputniknews.com/20200313/كورونا-يقتحم-كينيا-ويسجل-أولى-الإصابات-1044853015.html
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أخبار كينيا, سلالة كورونا الجديدة

"الصحة الكينية" تعلن بدء التطعيم بالجرعة الثالثة لمن مر على تلقيهم اللقاح 6 أشهر

13:51 GMT 25.12.2021
© AFP 2021 / Simon Mainaطفل صغير يقرأ الرسالة من لوحة جدارية توعوية تحذر الناس من خطر مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس "كورونا"، في حي وادي ماثاري في نيروبي، كينيا 22 أبريل 2020.
طفل صغير يقرأ الرسالة من لوحة جدارية توعوية تحذر الناس من خطر مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس كورونا، في حي وادي ماثاري في نيروبي، كينيا 22 أبريل 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / Simon Maina
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أعلنت وزارة الصحة الكينية عن بدء حملة تطعيم بلقاحات مضادة لكورونا كجرعة ثالثة تنشيطية.
وحسب بيان لوزارة الصحة الكينية، أصدرته اليوم السبت، قالت إنها ستقدم جرعات معززة ضد فيروس كورونا، مشترطة أن يكون قد مر ستة أشهر على تلقي الجرعتين السابقتين.
مركز الحجر الصحي في مدينة صنعاء اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2020
"كورونا" يقتحم كينيا ويسجل أولى الإصابات
13 مارس 2020, 09:06 GMT
وكانت كينيا قد شددت إجراءاتها، حيث طالبت باعتماد شهادة التلقيح كشرط لدخول الأماكن العامة ووسائل النقل اعتبارًا من 21 ديسمبر/ كانون الأول، فيما أعلنت السلطات الصحية أنه تم تطعيم ما يزيد قليلاً عن 14% من البالغين الكينيين بشكل كامل.
كما أكدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا وجود المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في البلاد، منذ ما يقرب من أسبوعين، بينما أعلنت أمس الجمعة، تسجيل إيجابية ما يقرب من 33 % من الحالات التي تم فحصها والتي تزيد عن 9000 اختبار كورونا.

وذكر بيان الوزارة أمس الجمعة أيضا، أنه يجب تقديم لقاح فايزر للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا.

يشار إلى أن كينيا تستخدم لقاحات أسترازينيكا، وفايزر، وموديرنا، وجونسون، وسينافارم الصيني.
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