"الصحة الكينية" تعلن بدء التطعيم بالجرعة الثالثة لمن مر على تلقيهم اللقاح 6 أشهر

وحسب بيان لوزارة الصحة الكينية، أصدرته اليوم السبت، قالت إنها ستقدم جرعات معززة ضد فيروس كورونا، مشترطة أن يكون قد مر ستة أشهر على تلقي الجرعتين السابقتين.وكانت كينيا قد شددت إجراءاتها، حيث طالبت باعتماد شهادة التلقيح كشرط لدخول الأماكن العامة ووسائل النقل اعتبارًا من 21 ديسمبر/ كانون الأول، فيما أعلنت السلطات الصحية أنه تم تطعيم ما يزيد قليلاً عن 14% من البالغين الكينيين بشكل كامل.كما أكدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا وجود المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في البلاد، منذ ما يقرب من أسبوعين، بينما أعلنت أمس الجمعة، تسجيل إيجابية ما يقرب من 33 % من الحالات التي تم فحصها والتي تزيد عن 9000 اختبار كورونا.يشار إلى أن كينيا تستخدم لقاحات أسترازينيكا، وفايزر، وموديرنا، وجونسون، وسينافارم الصيني.
وكانت كينيا قد شددت إجراءاتها، حيث طالبت باعتماد شهادة التلقيح كشرط لدخول الأماكن العامة ووسائل النقل اعتبارًا من 21 ديسمبر/ كانون الأول، فيما أعلنت السلطات الصحية أنه تم تطعيم ما يزيد قليلاً عن 14% من البالغين الكينيين بشكل كامل.
كما أكدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا وجود المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في البلاد، منذ ما يقرب من أسبوعين، بينما أعلنت أمس الجمعة، تسجيل إيجابية ما يقرب من 33 % من الحالات التي تم فحصها والتي تزيد عن 9000 اختبار كورونا.
وذكر بيان الوزارة أمس الجمعة أيضا، أنه يجب تقديم لقاح فايزر للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا.
يشار إلى أن كينيا تستخدم لقاحات أسترازينيكا، وفايزر، وموديرنا، وجونسون، وسينافارم الصيني.