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https://arabic.sputniknews.com/20211225/الصين-تطلق-3-سفن-حربية-في-يوم-واحد-1054562049.html
الصين تطلق 3 سفن حربية في يوم واحد
الصين تطلق 3 سفن حربية في يوم واحد
ذكرت صحيفة صينية أن بكين أطلقت 3 سفن حربية في يوم واحد، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات العسكرية في الصين يعمل بكفاءة عالية. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-25T21:53+0000
رصد عسكري
الصين
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وقالت "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، في تقرير عن السفن العسكرية الثلاث، اليوم السبت، إن اثنين من السفن الثلاثة سيتم تصديرها إلى باكستان وتايلاند، بينما ستنضم السفينة الثالثة إلى البحرية الصينية.وتضم الوحدات البحرية الثلاث التي تم تشييدها فرقاطتين طراز "تايب - 054"، إضافة إلى سفينة إنزال طراز "071 إي"، مشيرة إلى أنه تم تصنيعها في حوض بناء السفن بالقرب من مقاطعة شنغهاي.ما هي عدد وحدات الأسطول الحربي الصيني؟تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يصل عدد وحداته إلى 777 وحدة بحرية، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتضم قوة الأسطول الصيني حاملتا طائرات و50 مدمرة و46 فرقاطة و72 كورفيت.ويصل عدد سفن الدورية في الأسطول الصيني إلى 123 سفينة دورية إضافة إلى 36 كاسحة ألغام بحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/ما-هي-سفن-الإنزال-البرمائية-وما-أهميتها-العسكرية؟-أمريكا-تمتلك-أضخمها-وروسيا-أسرعها-1050729472.html
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رصد عسكري, الصين

الصين تطلق 3 سفن حربية في يوم واحد

21:50 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 21:53 GMT 25.12.2021)
© Sputnik . Vitaly Ankov / الذهاب إلى بنك الصورسفينة صينية
سفينة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Vitaly Ankov
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ذكرت صحيفة صينية أن بكين أطلقت 3 سفن حربية في يوم واحد، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات العسكرية في الصين يعمل بكفاءة عالية.
وقالت "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، في تقرير عن السفن العسكرية الثلاث، اليوم السبت، إن اثنين من السفن الثلاثة سيتم تصديرها إلى باكستان وتايلاند، بينما ستنضم السفينة الثالثة إلى البحرية الصينية.
وتضم الوحدات البحرية الثلاث التي تم تشييدها فرقاطتين طراز "تايب - 054"، إضافة إلى سفينة إنزال طراز "071 إي"، مشيرة إلى أنه تم تصنيعها في حوض بناء السفن بالقرب من مقاطعة شنغهاي.
سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
ما هي سفن الإنزال البرمائية وما أهميتها العسكرية؟... أمريكا تمتلك أضخمها وروسيا أسرعها
17 نوفمبر, 13:00 GMT

ما هي عدد وحدات الأسطول الحربي الصيني؟

تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يصل عدد وحداته إلى 777 وحدة بحرية، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
وتضم قوة الأسطول الصيني حاملتا طائرات و50 مدمرة و46 فرقاطة و72 كورفيت.
تمتلك الصين أضخم قوة غواصات في العالم تضم 79 غواصة.
ويصل عدد سفن الدورية في الأسطول الصيني إلى 123 سفينة دورية إضافة إلى 36 كاسحة ألغام بحرية.
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي
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