https://arabic.sputniknews.com/20211225/القوات-المشتركة-في-النيجر-ونيجيريا-تعلن-مقتل-6-من-قواتها-وتصفية-22-إرهابيا-لـبوكو-حرام-1054542561.html

القوات المشتركة في النيجر ونيجيريا تعلن مقتل 6 من قواتها وتصفية 22 إرهابيا لـ"بوكو حرام"

القوات المشتركة في النيجر ونيجيريا تعلن مقتل 6 من قواتها وتصفية 22 إرهابيا لـ"بوكو حرام"

أعلنت القوات المشتركة متعددة الجنسيات في النيجر ونيجيريا، مقتل 6 من قواتها، وإصابة 23 آخرين، بالإضافة إلى تصفية 22 إرهابيا على الأقل ينتمون لتنظيم "بوكو حرام"،... 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T11:06+0000

2021-12-25T11:06+0000

2021-12-25T11:06+0000

العالم

النيجر

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت القوات، في بيان، نشرته أمس الجمعة، أنها خططت لعملية مشتركة، بقوات تنتمي إلى القطاع الثالث نيجيريا، والرابع النيجر، في الفترة بين 1 إلى 21 كانون الأول/ ديسمبر، بهدف "إفشال المشروعات الإرهابية لجماعة بوكو حرام، وتنظيم داعش في أفريقيا الغربية على أراضي البلدين".وتابعت القوات بالقول إن العمليات أسفرت عن مقتل عسكريين وإصابة 12 بجروح طفيفة من جانب قوات النيجر، ومقتل 4 وإصابة 11 بجروح طفيفة من جانب نيجيريا.وأضافت: "ومن جانب العدو، فقد كانت الحصيلة، تصفية 22 إرهابيا على الأقل، وتدمير 4 شاحنات لهم، وتدمير موقع لقصف مدفعي باتجاه مدينة ديفا، جنوب شرقي النيجر، وحرق 5 دراجات نارية".

https://arabic.sputniknews.com/20211225/مقتل-6-أشخاص-على-الأقل-في-هجوم-جهادي-في-النيجر-1054533035.html

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