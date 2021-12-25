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https://arabic.sputniknews.com/20211225/الكلاب-تكشف-انتهاك-قوانين-الجاذبية-ومجالات-مغناطيس-تسونامي--وجزءا-جديدا-في-الجسم-1054549214.html
الكلاب تكشف انتهاك قوانين الجاذبية ومجالات مغناطيس تسونامي وجزءا جديدا في الجسم
الكلاب تكشف انتهاك قوانين الجاذبية ومجالات مغناطيس تسونامي وجزءا جديدا في الجسم
وفق بيانات حديثة وجد علماء أن حركة مياه البحر في تسونامي تولد مجالا مغناطيسيا ينتقل قبل التغيرات في مستوى سطح البحر، ما قد يساعدنا في التنبؤ به والاستعداد له... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T14:14+0000
2021-12-25T14:14+0000
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الكلاب تكشف انتهاك قوانين الجاذبية ومجالات مغناطيس تسونامي وجزء جديد بالجسم
الكلاب تكشف انتهاك قوانين الجاذبية ومجالات مغناطيس تسونامي وجزء جديد بالجسم
• اكتشف علماء جزءا جديدا من الجسم. الهيكل المكتشف حديثا يوجد داخل العضلة الرئيسية للمضغ. وما اكتشفه العلماء مؤخرا هو جزء من الجسم لم يتم وصفه من قبل: طبقة عميقة من عضلات المضغ، والتي ترفع الفك السفلي وهي ضرورية لعملية المضغ.• في دراسة حديثة تتبع العلماء كيفية مشاهدة الكلاب الكرات المتحركة المتدحرجة التي لا تتبع دائما القوانين الأساسية لفيزياء التلامس - وقد لاحظ الباحثون أن الكلاب مثل الأطفال الرضع والشيمبانزي تتصرف بطريقة إدراكية توحي بالشعور أن أعينها تخدعها وأن ما تراه لا يتوافق مع التوقعات السابقة والبيئة المعتادة أو حتى قوانين الجاذبية البسيطة.. فالكلاب - وفق الدراسة - تحدق لفترات أطول ويتسع بؤبؤ العين لديها إذا بدأت الكرات الافتراضية في التدحرج من تلقاء نفسها بدلا من تحريكها عمدا عن طريق الاصطدام بكرة أخرى، أي لديهم فهم ضمني للمنطق.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن مواد فائقة الصلابة تصبح ثنائية الأبعاد. فالمواد فائقة الصلابة هي مواد غريبة، يمكن لجسيماتها أن تجمع في آن واحد بين القدرة على تشكيل البلورات، والقدرة على التدفق بانسيابية. وبالفعل تمكن العلماء من إنتاج أول مادة فائقة الصلابة ثنائية الأبعاد، باستخدام غازات شديدة البرودة من ذرات عالية المغناطيسية.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة أولي كريستنسن رومر - عالم الفلك، والفيزيائي، والرياضياتي، والمخترع .وهو من تمكن من حساب أول قيمة لسرعة الضوء؛ وذلك من خلال ملاحظة خسوف القمر أيو التابع لكوكب المشتري.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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الكلاب تكشف انتهاك قوانين الجاذبية ومجالات مغناطيس تسونامي وجزءا جديدا في الجسم

14:14 GMT 25.12.2021
الكلاب تكشف انتهاك قوانين الجاذبية ومجالات مغناطيس تسونامي وجزء جديد بالجسم
تابعنا عبر
وفق بيانات حديثة وجد علماء أن حركة مياه البحر في تسونامي تولد مجالا مغناطيسيا ينتقل قبل التغيرات في مستوى سطح البحر، ما قد يساعدنا في التنبؤ به والاستعداد له وبالتالي يمكن أن تكون بمنزلة نظام إنذار مبكر.
• اكتشف علماء جزءا جديدا من الجسم. الهيكل المكتشف حديثا يوجد داخل العضلة الرئيسية للمضغ. وما اكتشفه العلماء مؤخرا هو جزء من الجسم لم يتم وصفه من قبل: طبقة عميقة من عضلات المضغ، والتي ترفع الفك السفلي وهي ضرورية لعملية المضغ.
• في دراسة حديثة تتبع العلماء كيفية مشاهدة الكلاب الكرات المتحركة المتدحرجة التي لا تتبع دائما القوانين الأساسية لفيزياء التلامس - وقد لاحظ الباحثون أن الكلاب مثل الأطفال الرضع والشيمبانزي تتصرف بطريقة إدراكية توحي بالشعور أن أعينها تخدعها وأن ما تراه لا يتوافق مع التوقعات السابقة والبيئة المعتادة أو حتى قوانين الجاذبية البسيطة.. فالكلاب - وفق الدراسة - تحدق لفترات أطول ويتسع بؤبؤ العين لديها إذا بدأت الكرات الافتراضية في التدحرج من تلقاء نفسها بدلا من تحريكها عمدا عن طريق الاصطدام بكرة أخرى، أي لديهم فهم ضمني للمنطق.
في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن مواد فائقة الصلابة تصبح ثنائية الأبعاد. فالمواد فائقة الصلابة هي مواد غريبة، يمكن لجسيماتها أن تجمع في آن واحد بين القدرة على تشكيل البلورات، والقدرة على التدفق بانسيابية. وبالفعل تمكن العلماء من إنتاج أول مادة فائقة الصلابة ثنائية الأبعاد، باستخدام غازات شديدة البرودة من ذرات عالية المغناطيسية.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة أولي كريستنسن رومر - عالم الفلك، والفيزيائي، والرياضياتي، والمخترع .وهو من تمكن من حساب أول قيمة لسرعة الضوء؛ وذلك من خلال ملاحظة خسوف القمر أيو التابع لكوكب المشتري.
الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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