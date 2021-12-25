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الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران
الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران
دعا الرئيس السابق للأمن القومي الإسرائيلي، للحرب ضد إيران، لأن إسرائيل لن تتمكن من مواجهتها إذا امتلكت طهران السلاح النووي. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T14:10+0000
2021-12-25T14:10+0000
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الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران
الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران
الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيرانذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، أن الكنيست وافق على ميزانية سرية إضافية من أجل دعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بهدف الاستعداد للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.إلى ذلك، دعا الرئيس السابق للأمن القومي الإسرائيلي، للحرب ضد إيران، لأن إسرائيل لن تتمكن من مواجهتها إذا امتلكت طهران السلاح النووي.من جهته، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن مناورات "النبي الأعظم" التي تجري حاليا جنوبي البلاد، هي رد على التهديدات الإسرائيلية ضد طهران.وأضاف "أن إسرائيل ستأخذ التحذيرات الإيرانية على محمل الجد، لأنها تدرك جيداً أن لدى إيران القوة العسكرية التي تستطيع أن ترد من خلالها على أي عدوان إسرائيلي محتمل، خاصةً إذا ما حقق هذا العدوان بعض من أهدافه وكان فاعلاً ومؤلماً لإيران، فسترد إيران بكل تأكيد أما إذا فشل هذا العدوان لن ترد إيران عسكرياً".قوى دولية تدعو لتحديد موعد جديد للانتخابات وتؤكد أنها ستظل تعترف بالحكومة المؤقتة بليبياأعلنت قوى غربية، إنها ستظل تعترف بالحكومة الليبية المؤقتة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تحديد موعد جديد للانتخابات على وجه السرعة.وأكد البيان على "الاستعداد لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف".وأضاف أن القوى الدولية هى التي كانت وراء إنتاج خارطة طريق عبر تفاهمات تونس وجنييف، حيث تولت بعثة الدعم برئاسة "ستيفاني وليامز" إنتاج الخارطة والتي من بينها الاختيار الرئاسي واختيار رئيس الحكومة وتحديد موعد انتخابات يوم 24 ديسمبر 2021.ولفت إلى أن هذا الموعد الذي حُدد بواسطة خارطة الطريق لم يتم ادخاله في التشريعات الليبية، مشيرا إلى أن اليوم الانتخابي من المفترض أن تقترحه مفوضية الانتخابات ويصدر به قرارا مجلس النواب، وهذا ما لم يتم بعد"، بحسب قوله.التحالف يعلن عن عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين بعد مقتل شخصين في قصف استهدف جنوبي السعوديةأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية إثر سقوط مقذوف تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التابعة لمنطقة جازان جنوبي السعودية.إلى ذلك، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، استهداف "مواقع هامة وحساسة في جيزان بالسعودية بثلاثة صواريخ بالستية"، مؤكدة أن الصواريخ "أصابت أهدافها".وأشار إلى أن الحوثيين كذلك صعدوا باستمرارا في اتجاه السيطرة على مأرب ومن ثم إمطار السعودية بوابل من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، معتبرا أن هذا أيضا عقد كل الجهود لتحقيق اختراق للعملية السياسية وعقد أيضا مهمة المبعوث الدولي.
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الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران

14:10 GMT 25.12.2021
الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران
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دعا الرئيس السابق للأمن القومي الإسرائيلي، للحرب ضد إيران، لأن إسرائيل لن تتمكن من مواجهتها إذا امتلكت طهران السلاح النووي.
الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران
ذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، أن الكنيست وافق على ميزانية سرية إضافية من أجل دعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بهدف الاستعداد للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
وأوضحت أنه يفترض زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي بما يزيد عن 7.3 مليار شيكل، عن الميزانية الرسمية أو الميزانية العامة للدولة، بهدف الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران.
إلى ذلك، دعا الرئيس السابق للأمن القومي الإسرائيلي، للحرب ضد إيران، لأن إسرائيل لن تتمكن من مواجهتها إذا امتلكت طهران السلاح النووي.
من جهته، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن مناورات "النبي الأعظم" التي تجري حاليا جنوبي البلاد، هي رد على التهديدات الإسرائيلية ضد طهران.
في هذا السياق، قال الخبير الأمني والاستراتيجي، العميد هشام جابر" إن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى إسرائيل جاءت لتردعها عن القيام بأي عمليات أو هجوم أو ضرب للمنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن واشنطن لن تسمح لإسرائيل بمهاجمة إيران.
وأضاف "أن إسرائيل ستأخذ التحذيرات الإيرانية على محمل الجد، لأنها تدرك جيداً أن لدى إيران القوة العسكرية التي تستطيع أن ترد من خلالها على أي عدوان إسرائيلي محتمل، خاصةً إذا ما حقق هذا العدوان بعض من أهدافه وكان فاعلاً ومؤلماً لإيران، فسترد إيران بكل تأكيد أما إذا فشل هذا العدوان لن ترد إيران عسكرياً".
قوى دولية تدعو لتحديد موعد جديد للانتخابات وتؤكد أنها ستظل تعترف بالحكومة المؤقتة بليبيا
أعلنت قوى غربية، إنها ستظل تعترف بالحكومة الليبية المؤقتة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تحديد موعد جديد للانتخابات على وجه السرعة.

وأعربت المملكة المتحدة وأمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان، عن دعمهم القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في لييبا لتعزيزعملية يقودها ويملكها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة".

وأكد البيان على "الاستعداد لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف".
في هذا الصدد، قال النائب في البرلمان الليبي، د. محمد عامر العباني، إن البرلمان الليبي سينظر في الدعوات الدولية لاستمرار الحكومة الليبية المؤقتة، في جلسته المقررة، الاثنين القادم، لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الليبية.
وأضاف أن القوى الدولية هى التي كانت وراء إنتاج خارطة طريق عبر تفاهمات تونس وجنييف، حيث تولت بعثة الدعم برئاسة "ستيفاني وليامز" إنتاج الخارطة والتي من بينها الاختيار الرئاسي واختيار رئيس الحكومة وتحديد موعد انتخابات يوم 24 ديسمبر 2021.
ولفت إلى أن هذا الموعد الذي حُدد بواسطة خارطة الطريق لم يتم ادخاله في التشريعات الليبية، مشيرا إلى أن اليوم الانتخابي من المفترض أن تقترحه مفوضية الانتخابات ويصدر به قرارا مجلس النواب، وهذا ما لم يتم بعد"، بحسب قوله.
التحالف يعلن عن عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين بعد مقتل شخصين في قصف استهدف جنوبي السعودية
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية إثر سقوط مقذوف تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التابعة لمنطقة جازان جنوبي السعودية.
وأشار التحالف إلى أنه يقوم بالتحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع، "في إطار القانون الدولي الإنساني"، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.
إلى ذلك، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، استهداف "مواقع هامة وحساسة في جيزان بالسعودية بثلاثة صواريخ بالستية"، مؤكدة أن الصواريخ "أصابت أهدافها".
في هذ الإطار، قال الباحث اليمني في العلاقات الدولية، د. عادل المسني، إن هذا التصعيد العسكري الكبير وارتفاع وتيرة الطلعات الجوية للتحالف في الآونة الأخيرة هو السبب الرئيسي في اعتقادي لرفض أنصار الله الحوثيين لكل هذه الجهود والمبادرات والجهود السعودية والجهود الدولية الرامية لتحريك العملية السياسية في اليمن.
وأشار إلى أن الحوثيين كذلك صعدوا باستمرارا في اتجاه السيطرة على مأرب ومن ثم إمطار السعودية بوابل من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، معتبرا أن هذا أيضا عقد كل الجهود لتحقيق اختراق للعملية السياسية وعقد أيضا مهمة المبعوث الدولي.
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