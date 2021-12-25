الكويت... اتحاد النقابات يطالب بإلغاء "البصمة" بسبب الوضع الوبائي

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن العازمي قوله بأن إعفاء الموظفين من "البصمة" سيسهم في تقليل انتشار المرض، كما أنها خطوة مهمة جداً في مواجهة الفيروس، على حد تعبيره.وشدد العازمي على أن "البصمة" لها دور في نقل المرض، حيث يشهد وقت حضور وانصراف الموظفين تزاحما مما يزيد احتمالية انتشار الفيروس .وأعرب العازمي عن أمله في اتخاذ قرار بإلغاء نظام "البصمة" و"تأجيل الاقساط" في أسرع وقت للتخفيف على الموظفين ومساعدتهم في قضاء التزاماتهم.وفي وقت سابق، ناشدت وزارة الصحة الكويتية المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الاحتفالات المزمعة بمناسبة رأس السنة الميلادية.وحسب بيان أصدرته الوزارة الكويتية ونشرته عبر حسابها في موقع "تويتر"، فقد دعت الجميع إلى أن يكونوا حذرين من التجمعات غير الآمنة، والتجمعات الدينية لبعض الجاليات في هذه الأيام.
طالب رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي في الكويت، حسين العازمي، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بإعفاء جميع موظفي الدولة من "البصمة"، بسبب الوضع الوبائي القائم وسرعة انتشار المتحور "أوميكرون".
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن العازمي قوله بأن إعفاء الموظفين من "البصمة" سيسهم في تقليل انتشار المرض، كما أنها خطوة مهمة جداً في مواجهة الفيروس، على حد تعبيره.
وشدد العازمي على أن "البصمة" لها دور في نقل المرض، حيث يشهد وقت حضور وانصراف الموظفين تزاحما مما يزيد احتمالية انتشار الفيروس .
وفي السياق ذاته، دعا العازمي رئيس الوزراء الكويتي إلى تأجيل الأقساط لمدة 6 شهور كما حدث في التفشي الأول لوباء كورونا، وكما فعلت بعض الدول لمساندة الموظفين والتخفيف عنهم في ظل هذا انتشار الوباء .
وأعرب العازمي عن أمله في اتخاذ قرار بإلغاء نظام "البصمة" و"تأجيل الاقساط" في أسرع وقت للتخفيف على الموظفين ومساعدتهم في قضاء التزاماتهم.
وفي وقت سابق، ناشدت وزارة الصحة الكويتية المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الاحتفالات المزمعة بمناسبة رأس السنة الميلادية.
وحسب بيان أصدرته الوزارة الكويتية ونشرته عبر حسابها في موقع "تويتر"، فقد دعت الجميع إلى أن يكونوا حذرين من التجمعات غير الآمنة، والتجمعات الدينية لبعض الجاليات في هذه الأيام.