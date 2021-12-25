https://arabic.sputniknews.com/20211225/المتحدث-باسم-ترامب-تعاونت-بشكل-مكثف-مع-لجنة-التحقيق-في-الهجوم-على-مبنى-الكابيتول-1054533858.html

المتحدث باسم ترامب: تعاونت بشكل مكثف مع لجنة التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول

المتحدث باسم ترامب: تعاونت بشكل مكثف مع لجنة التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول

قال متحدث حالي باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الجمعة، في مذكرة للمحكمة إنه تعاون بشكل مكثف مع لجنة بالكونغرس تحقق في الهجوم الدامي على مبنى... 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T04:22+0000

2021-12-25T04:22+0000

2021-12-25T04:26+0000

أمريكا

ترامب

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وقال المتحدث، تايلور بودويتش، في دعوى قضائية، تم رفعها في محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا، أنه أنتج أكثر من 1700 صفحة من الوثائق وقدم حوالي أربع ساعات من الشهادة المحلفة أمام لجنة مجلس النواب.وأجاب بودويتش، في شهادته الأخيرة، على أسئلة حول تمويل وتخطيط خطاب ترامب لمؤيديه بالقرب من البيت الأبيض في 6 يناير، والذي سبق أعمال العنف في مبنى الكابيتول في ذلك اليوم.وتعد دعوى بودويتش هي الأحدث في سلسلة من الدعاوى القضائية التي تسعى لمنع اللجنة من إنفاذ مذكرات الاستدعاء للحصول على معلومات، لكنها أول دعوى قضائية تركز على أمر استدعاء للسجلات المالية.وهذا الأسبوع، رفع مستشار ترامب السابق مايكل فلين ومضيف الإذاعة اليميني أليكس جونز دعاوى قضائية منفصلة يزعمان أن لجنة الاختيار لم يتم تشكيلها بشكل قانوني وبالتالي فإن مذكرات الاستدعاء لشهادتهما غير قانونية.ورفضت محكمة الاستئناف هذه الحجة، وحكمت في 9 ديسمبر أن اللجنة كانت صالحة ولها الحق في الاطلاع على سجلات البيت الأبيض التي حاول ترامب حجبها عن الرأي العام. واستأنف ترامب يوم الخميس هذا القرار أمام المحكمة العليا الأمريكية.وأصدرت اللجنة أكثر من 50 مذكرة استدعاء واستمعت إلى أكثر من 300 شاهد في تحقيقها في الاعتداء.يشار إلى أنه في 6 يناير 2021، اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، من أجل منع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، لكنها محاولة باءت بالفشل.

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أمريكا, ترامب