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البنك المركزي المغربي: نصف قطاع المقاولات الخاصة يعاني من هشاشة
البنك المركزي المغربي: نصف قطاع المقاولات الخاصة يعاني من هشاشة
أكدت دراسة بحثية أعدها باحثون في البنك المركزي المغربي أن نصف قطاع المقاولات المغربي يعاني من هشاشة مالية بنسبة 54%. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T12:54+0000
2021-12-25T12:55+0000
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ووفقا للدراسة التي نشرها موقع هسبريس، فإن "حوالي 5 مقاولات من بين 10 تعاني من هشاشة مالية، بحوالي 54%".وأوضحت الدراسة أن القطاع ظل مستقرا بنسبة كبيرة منذ العام 2006 وحتى العام 2019، لدرجة أنه سجل أعلى نسبة له سنة 2010 بحوالي 59%.وأكدت أن هناك أربعة أبعاد رئيسية؛ يتم الاعتماد عليها في هذا الأمر، وهي "الملاءة والسيولة والربحية وقدرة خدمة الدين".وقالت الدراسة إن "الشركات الناشئة والشركات الصغيرة جدا هي الأكثر عرضة للهشاشة مقارنة بالشركات القديمة والكبيرة. وتبقى بالأساس معرضة لمخاطر السيولة والقدرة المحدودة لتغطية تكاليف الفائدة تليها مخاطر الملاءة المالية والربحية".
https://arabic.sputniknews.com/20210129/تقرير-حكومي-4-من-كل-5-شركات-مقاولات-بالمغرب-لا-تتوقع-مشروعات-جديدة-في-2021-1047946336.html
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شركات, أخبار المغرب اليوم

البنك المركزي المغربي: نصف قطاع المقاولات الخاصة يعاني من هشاشة

12:54 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 12:55 GMT 25.12.2021)
© AFP 2021 / FADEL SENNAمدينة الرباط، المغرب، يونيو 2020
مدينة الرباط، المغرب، يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / FADEL SENNA
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أكدت دراسة بحثية أعدها باحثون في البنك المركزي المغربي أن نصف قطاع المقاولات المغربي يعاني من هشاشة مالية بنسبة 54%.
ووفقا للدراسة التي نشرها موقع هسبريس، فإن "حوالي 5 مقاولات من بين 10 تعاني من هشاشة مالية، بحوالي 54%".
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وأوضحت الدراسة أن القطاع ظل مستقرا بنسبة كبيرة منذ العام 2006 وحتى العام 2019، لدرجة أنه سجل أعلى نسبة له سنة 2010 بحوالي 59%.
وأوضحت الدراسة أنها اعتمدت في تحليلها للهشاشة المالية لدى الشركات على "تطوير مؤشر يقوم على مفهوم الديون المحفوفة بالمخاطر"، لافتة إلى أن طريقة التعامل مع هذا المؤشر تتم "حسب حجم وعمر المقاولة ومجال نشاطها والجهة التي تشتغل فيها".
وأكدت أن هناك أربعة أبعاد رئيسية؛ يتم الاعتماد عليها في هذا الأمر، وهي "الملاءة والسيولة والربحية وقدرة خدمة الدين".

وأشارت إلى أن الدراسة تمت على "حوالي 306 آلاف شركة خاصة غير مالية من خلال بياناتها المحاسباتية ما بين 2006 و2019 والتي ناهزت حوالي 1,2 مليون حصيلة، بمتوسط 86 ألف شركة في المتوسط سنويا؛ ما يمثل حوالي 54% من الدين المالي للشركات غير المالية الخاصة في المغرب".

وقالت الدراسة إن "الشركات الناشئة والشركات الصغيرة جدا هي الأكثر عرضة للهشاشة مقارنة بالشركات القديمة والكبيرة. وتبقى بالأساس معرضة لمخاطر السيولة والقدرة المحدودة لتغطية تكاليف الفائدة تليها مخاطر الملاءة المالية والربحية".
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