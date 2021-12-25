https://arabic.sputniknews.com/20211225/المركزي-المغربي-نصف-قطاع-المقاولات-الخاصة-يعاني-من-هشاشة-1054545467.html

البنك المركزي المغربي: نصف قطاع المقاولات الخاصة يعاني من هشاشة

البنك المركزي المغربي: نصف قطاع المقاولات الخاصة يعاني من هشاشة

أكدت دراسة بحثية أعدها باحثون في البنك المركزي المغربي أن نصف قطاع المقاولات المغربي يعاني من هشاشة مالية بنسبة 54%. 25.12.2021, سبوتنيك عربي

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شركات

أخبار المغرب اليوم

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ووفقا للدراسة التي نشرها موقع هسبريس، فإن "حوالي 5 مقاولات من بين 10 تعاني من هشاشة مالية، بحوالي 54%".وأوضحت الدراسة أن القطاع ظل مستقرا بنسبة كبيرة منذ العام 2006 وحتى العام 2019، لدرجة أنه سجل أعلى نسبة له سنة 2010 بحوالي 59%.وأكدت أن هناك أربعة أبعاد رئيسية؛ يتم الاعتماد عليها في هذا الأمر، وهي "الملاءة والسيولة والربحية وقدرة خدمة الدين".وقالت الدراسة إن "الشركات الناشئة والشركات الصغيرة جدا هي الأكثر عرضة للهشاشة مقارنة بالشركات القديمة والكبيرة. وتبقى بالأساس معرضة لمخاطر السيولة والقدرة المحدودة لتغطية تكاليف الفائدة تليها مخاطر الملاءة المالية والربحية".

https://arabic.sputniknews.com/20210129/تقرير-حكومي-4-من-كل-5-شركات-مقاولات-بالمغرب-لا-تتوقع-مشروعات-جديدة-في-2021-1047946336.html

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