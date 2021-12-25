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https://arabic.sputniknews.com/20211225/الموت-يفجع-الفنان-الكويتي-عبد-الله-الرويشد-للمرة-الثانية-في-3-أشهر-1054559806.html
الموت يفجع الفنان الكويتي عبد الله الرويشد للمرة الثانية في 3 أشهر
الموت يفجع الفنان الكويتي عبد الله الرويشد للمرة الثانية في 3 أشهر
فجع الموت، الفنان الكويتي، عبد الله الرويشد، مساء اليوم السبت، وفق ما أعلن في تغريدة على حسابه بموقع تويتر. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T20:24+0000
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الكويت
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وقال الرويشد: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى ابنة عمي وأم أولادي شروق وخالد.. دعواتنا لها بالرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".وفقد الرويشد شقيقه عبد الرحمن في 22 سبتمبر/أيلول من العام الجاري، وهو ما أعلنه وقتها على حسابه بتويتر.وكانت الانطلاقة الأولى لعبد الله الرويشد عام 1980 بعد إصدار أول أغنية له بعنوان "أنا سهران"، حيث عمل حتى ذلك الوقت كعازف إيقاع مع فرقة رباعي الكويت.لكن شهرته الفعلية حققها، بعد إصدار ألبومه الأول عام 1983، حيث حققت أغنيته "رحلتي"، من كلمات عبد اللطيف البناي وألحان الراحل راشد الخضر نجاحا كبيرا.
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الكويت

الموت يفجع الفنان الكويتي عبد الله الرويشد للمرة الثانية في 3 أشهر

20:24 GMT 25.12.2021
© Photo / Twitter/ ruwaishid_comالمطرب الكويتي عبد الله الرويشد
المطرب الكويتي عبد الله الرويشد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Photo / Twitter/ ruwaishid_com
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فجع الموت، الفنان الكويتي، عبد الله الرويشد، مساء اليوم السبت، وفق ما أعلن في تغريدة على حسابه بموقع تويتر.
وقال الرويشد: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى ابنة عمي وأم أولادي شروق وخالد.. دعواتنا لها بالرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وفقد الرويشد شقيقه عبد الرحمن في 22 سبتمبر/أيلول من العام الجاري، وهو ما أعلنه وقتها على حسابه بتويتر.
وكانت الانطلاقة الأولى لعبد الله الرويشد عام 1980 بعد إصدار أول أغنية له بعنوان "أنا سهران"، حيث عمل حتى ذلك الوقت كعازف إيقاع مع فرقة رباعي الكويت.
لكن شهرته الفعلية حققها، بعد إصدار ألبومه الأول عام 1983، حيث حققت أغنيته "رحلتي"، من كلمات عبد اللطيف البناي وألحان الراحل راشد الخضر نجاحا كبيرا.
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