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https://arabic.sputniknews.com/20211225/النفط-العراقية-7-مليارات-دولار-حصيلة-إيراداتنا-خلال-الشهر-الماضي-1054544456.html
"النفط العراقية": 7 مليارات دولار حصيلة إيراداتنا خلال الشهر الماضي
"النفط العراقية": 7 مليارات دولار حصيلة إيراداتنا خلال الشهر الماضي
كشفت وزارة النفط العراقية عن حصيلة إيراداتها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، الماضي. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T12:03+0000
2021-12-25T12:03+0000
أخبار العراق اليوم
أسعار النفط اليوم
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وحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء العراقية واع، أكدت أن حصيلة إيراداتها خلال شهر نوفمبر الماضي تجاوزت الـ7 مليارات دولار.وقال البيان: "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي (98) مليوناً و(192) ألفاً و(317) برميلاً، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(610) ملايين و (850) ألف دولار".وعدد البيان مخرجات الحقول النفطية المختلفة بالعراق خلال الشهر نفسه، حيث بلغ "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (95) مليوناً و(860) ألفاً و (149) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(32) ألفاً و(685) برميلاً"، مبيناً أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (77.510) دولار".وعن طريقة تحميل تلك الكميات، قال البيان: "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".
https://arabic.sputniknews.com/20211206/غازبروم-نفط-تبدأ-حفر-بئرها-الخامس-في-حقل-سركالا-بالعراق-عام-2022-1053638958.html
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أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم

"النفط العراقية": 7 مليارات دولار حصيلة إيراداتنا خلال الشهر الماضي

12:03 GMT 25.12.2021
© REUTERS / Alaa Al-Marjaniحقل نفطي في إحدى مدن العراق
حقل نفطي في إحدى مدن العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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كشفت وزارة النفط العراقية عن حصيلة إيراداتها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، الماضي.
وحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء العراقية واع، أكدت أن حصيلة إيراداتها خلال شهر نوفمبر الماضي تجاوزت الـ7 مليارات دولار.
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
"غازبروم نفط" تبدأ حفر بئرها الخامس في حقل سركالا بالعراق عام 2022
6 ديسمبر, 16:45 GMT
وقال البيان: "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي (98) مليوناً و(192) ألفاً و(317) برميلاً، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(610) ملايين و (850) ألف دولار".
وعدد البيان مخرجات الحقول النفطية المختلفة بالعراق خلال الشهر نفسه، حيث بلغ "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (95) مليوناً و(860) ألفاً و (149) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(32) ألفاً و(685) برميلاً"، مبيناً أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (77.510) دولار".
وعن طريقة تحميل تلك الكميات، قال البيان: "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".
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