"النفط العراقية": 7 مليارات دولار حصيلة إيراداتنا خلال الشهر الماضي

وحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء العراقية واع، أكدت أن حصيلة إيراداتها خلال شهر نوفمبر الماضي تجاوزت الـ7 مليارات دولار.وقال البيان: "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي (98) مليوناً و(192) ألفاً و(317) برميلاً، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(610) ملايين و (850) ألف دولار".وعدد البيان مخرجات الحقول النفطية المختلفة بالعراق خلال الشهر نفسه، حيث بلغ "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (95) مليوناً و(860) ألفاً و (149) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(32) ألفاً و(685) برميلاً"، مبيناً أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (77.510) دولار".وعن طريقة تحميل تلك الكميات، قال البيان: "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".
وقال البيان: "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي (98) مليوناً و(192) ألفاً و(317) برميلاً، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(610) ملايين و (850) ألف دولار".
وعدد البيان مخرجات الحقول النفطية المختلفة بالعراق خلال الشهر نفسه، حيث بلغ "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (95) مليوناً و(860) ألفاً و (149) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(32) ألفاً و(685) برميلاً"، مبيناً أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (77.510) دولار".
وعن طريقة تحميل تلك الكميات، قال البيان: "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".