https://arabic.sputniknews.com/20211225/النيابة-العامة-التونسية-تحقق-في-تصريحات-سعيد-بشأن-مكالمات-الاغتيال-1054541997.html

النيابة العامة التونسية تحقق في تصريحات سعيد بشأن "مكالمات الاغتيال"

النيابة العامة التونسية تحقق في تصريحات سعيد بشأن "مكالمات الاغتيال"

فتحت النيابة العمومية في تونس تحقيقا، اليوم الجمعة، بشأن تصريحات الرئيس قيس سعيد، والتي أشار فيها إلى رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من... 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T10:43+0000

2021-12-25T10:43+0000

2021-12-25T10:43+0000

العالم العربي

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ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، فإن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، أفاد في بيان بأنه "عُهّد البحث في هذه القضية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، مضيفا أن "الأبحاث ما تزال جارية".كما أضاف البيان أن البحث التحقيقي فُتح ضد "كل من سيكشف عنه البحث، من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية والانضمام عمدا، بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقي تدريبات، بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه، بقصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، داخل تراب الجمهورية وخارجه، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح".هذا وكان قيس سعيد، قد كشف في وقت سابق، خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد في قصر قرطاج، أن "ما يدبّر في تونس من مؤامرات، وصل حدود اقتراح بعضهم الاغتيال"، مضيفا: "هناك مكالمة داخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال".

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العالم العربي