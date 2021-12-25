الوضع البيئي الصعب في العراق
الخبير البيئي حسين البياع
ضيف البرنامج الخبير في مجال البيئة والمشارك في حملة تشجير العراق من أجل الحد من التدهور البيئي النحال حسين البياع يؤكد أنه هناك ومضات بدأت تظهر من منظمات المجتمع المدني تشارك في التوعية والرغبة في إعادة تشجير العراق أهمها تجربة تشجير البصرة والتي تعد أهم تجربة في تاريخ البيئة العراقية.كما يشير الخبير إلى أن الحل الأفضل والوحيد لإنقاذ العراق بيئيا هو وضع خطة استراتيجية متكاملة مع إنشاء أحزمة خضراء حول المدن العراقية وباتجاه الصحراء من أجل التقليل من سرعة الرياح والرمال وفرز الاكسجين.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
يعاني العراق في السنوات الأخيرة من مشاكل بيئية كثيرة أهمها نسبة التلوث العالية في الهواء تعود لأسباب كثيرة متراكمة لعشرات السنوات منها ما تسبب به الإنسان من إهمال ومنها ما إتت به الحرب والواقع العراقي الصعب. هذه الظروف البيئية المتردية انعكست سلبا على المواطن العراقي فتدهورت الصحة العامة وزادت الأمراض التنفسية والسرطانية وغيرها من أمراض.
ضيف البرنامج الخبير في مجال البيئة والمشارك في حملة تشجير العراق من أجل الحد من التدهور البيئي النحال حسين البياع يؤكد أنه هناك ومضات بدأت تظهر من منظمات المجتمع المدني تشارك في التوعية والرغبة في إعادة تشجير العراق أهمها تجربة تشجير البصرة والتي تعد أهم تجربة في تاريخ البيئة العراقية.
كما يشير الخبير إلى أن الحل الأفضل والوحيد لإنقاذ العراق بيئيا هو وضع خطة استراتيجية متكاملة مع إنشاء أحزمة خضراء حول المدن العراقية وباتجاه الصحراء من أجل التقليل من سرعة الرياح والرمال وفرز الاكسجين.