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https://arabic.sputniknews.com/20211225/الوضع-البيئي-الصعب--في-العراق-1054552097.html
الوضع البيئي الصعب في العراق
الوضع البيئي الصعب في العراق
يعاني العراق في السنوات الأخيرة من مشاكل بيئية كثيرة أهمها نسبة التلوث العالية في الهواء تعود لأسباب كثيرة متراكمة لعشرات السنوات منها ما تسبب به الإنسان من... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T15:55+0000
2021-12-25T15:56+0000
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ضيف الأسبوع
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الوضع البيئي الصعب في العراق
الوضع البيئي الصعب في العراق الخبير البيئي حسين البياع
ضيف البرنامج الخبير في مجال البيئة والمشارك في حملة تشجير العراق من أجل الحد من التدهور البيئي النحال حسين البياع يؤكد أنه هناك ومضات بدأت تظهر من منظمات المجتمع المدني تشارك في التوعية والرغبة في إعادة تشجير العراق أهمها تجربة تشجير البصرة والتي تعد أهم تجربة في تاريخ البيئة العراقية.كما يشير الخبير إلى أن الحل الأفضل والوحيد لإنقاذ العراق بيئيا هو وضع خطة استراتيجية متكاملة مع إنشاء أحزمة خضراء حول المدن العراقية وباتجاه الصحراء من أجل التقليل من سرعة الرياح والرمال وفرز الاكسجين.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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لينا المتني
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راديو, ضيف الأسبوع, аудио

الوضع البيئي الصعب في العراق

15:55 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 15:56 GMT 25.12.2021)
الوضع البيئي الصعب في العراق
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لينا المتني - سبوتنيك عربي
لينا المتني
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يعاني العراق في السنوات الأخيرة من مشاكل بيئية كثيرة أهمها نسبة التلوث العالية في الهواء تعود لأسباب كثيرة متراكمة لعشرات السنوات منها ما تسبب به الإنسان من إهمال ومنها ما إتت به الحرب والواقع العراقي الصعب. هذه الظروف البيئية المتردية انعكست سلبا على المواطن العراقي فتدهورت الصحة العامة وزادت الأمراض التنفسية والسرطانية وغيرها من أمراض.
ضيف البرنامج الخبير في مجال البيئة والمشارك في حملة تشجير العراق من أجل الحد من التدهور البيئي النحال حسين البياع يؤكد أنه هناك ومضات بدأت تظهر من منظمات المجتمع المدني تشارك في التوعية والرغبة في إعادة تشجير العراق أهمها تجربة تشجير البصرة والتي تعد أهم تجربة في تاريخ البيئة العراقية.
كما يشير الخبير إلى أن الحل الأفضل والوحيد لإنقاذ العراق بيئيا هو وضع خطة استراتيجية متكاملة مع إنشاء أحزمة خضراء حول المدن العراقية وباتجاه الصحراء من أجل التقليل من سرعة الرياح والرمال وفرز الاكسجين.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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