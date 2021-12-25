اليابان تقدم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 23 مليون دولار
14:13 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 14:14 GMT 25.12.2021)
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، تلقيها حزمة مساعدات إنسانية جديدة من اليابان بقيمة 23 مليون دولار أميركي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" على موقعها الرسمي اليوم السبت، أن "اليابان أعلنت تقديم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لليمن بقيمة حوالي 23 مليون دولار من الميزانية التكميلية لليابان للسنة المالية 2021، استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن استمرار الصراع في البلاد".
وأضافت أن "الحزمة تتضمن مشاريع إنسانية في المجالات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والغذاء وحماية الأطفال والنساء ومساعدة النازحين داخلياً بالتعاون مع المنظمات الدولية".
وأضافت أن "الحزمة تتضمن مشاريع إنسانية في المجالات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والغذاء وحماية الأطفال والنساء ومساعدة النازحين داخلياً بالتعاون مع المنظمات الدولية".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية، تقديم منحة لليمن بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، عبر برنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، استجابةً لأزمة الغذاء في اليمن.
وأعلنت اليابان، مطلع مارس/آذار الماضي، خلال مؤتمر المانحين لليمن التبرع بـ 47.50 مليون دولار أميركي للعام 2021 و49 مليون أخرى للعام 2022 لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، البالغة قيمتها 3.85 مليار دولار.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وأعلنت اليابان، مطلع مارس/آذار الماضي، خلال مؤتمر المانحين لليمن التبرع بـ 47.50 مليون دولار أميركي للعام 2021 و49 مليون أخرى للعام 2022 لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، البالغة قيمتها 3.85 مليار دولار.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.