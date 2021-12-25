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https://arabic.sputniknews.com/20211225/اليابان-تقدم-مساعدات-إنسانية-لليمن-بقيمة-23-مليون-دولار-1054549078.html
اليابان تقدم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 23 مليون دولار
اليابان تقدم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 23 مليون دولار
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، تلقيها حزمة مساعدات إنسانية جديدة من اليابان بقيمة 23 مليون دولار أميركي. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T14:13+0000
2021-12-25T14:14+0000
العالم العربي
اليمن
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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" على موقعها الرسمي اليوم السبت، أن "اليابان أعلنت تقديم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لليمن بقيمة حوالي 23 مليون دولار من الميزانية التكميلية لليابان للسنة المالية 2021، استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن استمرار الصراع في البلاد".وأضافت أن "الحزمة تتضمن مشاريع إنسانية في المجالات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والغذاء وحماية الأطفال والنساء ومساعدة النازحين داخلياً بالتعاون مع المنظمات الدولية".وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية، تقديم منحة لليمن بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، عبر برنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، استجابةً لأزمة الغذاء في اليمن.وأعلنت اليابان، مطلع مارس/آذار الماضي، خلال مؤتمر المانحين لليمن التبرع بـ 47.50 مليون دولار أميركي للعام 2021 و49 مليون أخرى للعام 2022 لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، البالغة قيمتها 3.85 مليار دولار.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/إعلام-طالبان--تحظر-الموسيقى-والنساء-السافرات-في-المركبات-1054543725.html
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العالم العربي, اليمن

اليابان تقدم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 23 مليون دولار

14:13 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 14:14 GMT 25.12.2021)
© REUTERS / Khaled Abdullahالوضع في اليمن، صنعاء يوليو 2020
الوضع في اليمن، صنعاء يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Khaled Abdullah
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أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، تلقيها حزمة مساعدات إنسانية جديدة من اليابان بقيمة 23 مليون دولار أميركي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" على موقعها الرسمي اليوم السبت، أن "اليابان أعلنت تقديم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لليمن بقيمة حوالي 23 مليون دولار من الميزانية التكميلية لليابان للسنة المالية 2021، استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن استمرار الصراع في البلاد".
وأضافت أن "الحزمة تتضمن مشاريع إنسانية في المجالات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والغذاء وحماية الأطفال والنساء ومساعدة النازحين داخلياً بالتعاون مع المنظمات الدولية".
عناصر حركة طالبان في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
إعلام: "طالبان" تحظر الموسيقى و"النساء السافرات" في المركبات
11:44 GMT
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية، تقديم منحة لليمن بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، عبر برنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، استجابةً لأزمة الغذاء في اليمن.
وأعلنت اليابان، مطلع مارس/آذار الماضي، خلال مؤتمر المانحين لليمن التبرع بـ 47.50 مليون دولار أميركي للعام 2021 و49 مليون أخرى للعام 2022 لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، البالغة قيمتها 3.85 مليار دولار.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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