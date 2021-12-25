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انفجار قنبلة خارج مطعم شرقي الكونغو الديمقراطية
انفجار قنبلة خارج مطعم شرقي الكونغو الديمقراطية
انفجرت قنبلة خارج أحد المطاعم التي تشهد تجمعات خاصة باحتفالات عيد الميلاد بإحدى المناطق التي تشهد هجمات إرهابية بالكونغو الديمقراطية. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-25T19:09+0000
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ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في إحدى المدن شرقي البلاد، التي تشهد نشاطا لمجموعات إرهابيةولفتت الوكالة إلى أنه لم تصدر بيانات رسمية عن وجود إصابات فور وقوع الحادث، الذي شهدته مدينة "بيني" شرقي البلاد.وذكرت الوكالة أن الانفجار استهدف مجموعة من الأشخاص كانوا يشربون "البيرة" خارج المطعم.وعقب الحادث، وجه عمدة المدينة نارسيس موتيبا، رسالة إلى السكان بالبقاء في منازلهم، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث للتعرف على ملابساته.
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العالم, أخبار الكونغو

انفجار قنبلة خارج مطعم شرقي الكونغو الديمقراطية

19:09 GMT 25.12.2021
© AFP 2021 / SEBASTIEN KITSA MUSAYIجنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / SEBASTIEN KITSA MUSAYI
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انفجرت قنبلة خارج أحد المطاعم التي تشهد تجمعات خاصة باحتفالات عيد الميلاد بإحدى المناطق التي تشهد هجمات إرهابية بالكونغو الديمقراطية.
ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في إحدى المدن شرقي البلاد، التي تشهد نشاطا لمجموعات إرهابية
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
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ولفتت الوكالة إلى أنه لم تصدر بيانات رسمية عن وجود إصابات فور وقوع الحادث، الذي شهدته مدينة "بيني" شرقي البلاد.
وذكرت الوكالة أن الانفجار استهدف مجموعة من الأشخاص كانوا يشربون "البيرة" خارج المطعم.
وعقب الحادث، وجه عمدة المدينة نارسيس موتيبا، رسالة إلى السكان بالبقاء في منازلهم، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث للتعرف على ملابساته.
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