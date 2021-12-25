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https://arabic.sputniknews.com/20211225/انفجار-قنبلة-خارج-مطعم-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1054558254.html
انفجار قنبلة خارج مطعم شرقي الكونغو الديمقراطية
انفجار قنبلة خارج مطعم شرقي الكونغو الديمقراطية
انفجرت قنبلة خارج أحد المطاعم التي تشهد تجمعات خاصة باحتفالات عيد الميلاد بإحدى المناطق التي تشهد هجمات إرهابية بالكونغو الديمقراطية. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T19:09+0000
2021-12-25T19:09+0000
2021-12-25T19:09+0000
العالم
أخبار الكونغو
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ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في إحدى المدن شرقي البلاد، التي تشهد نشاطا لمجموعات إرهابيةولفتت الوكالة إلى أنه لم تصدر بيانات رسمية عن وجود إصابات فور وقوع الحادث، الذي شهدته مدينة "بيني" شرقي البلاد.وذكرت الوكالة أن الانفجار استهدف مجموعة من الأشخاص كانوا يشربون "البيرة" خارج المطعم.وعقب الحادث، وجه عمدة المدينة نارسيس موتيبا، رسالة إلى السكان بالبقاء في منازلهم، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث للتعرف على ملابساته.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/الصين-تؤكد-اختطاف-5-من-مواطنيها-في-الكونغو-الديمقراطية-1050767456.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الكونغو
انفجار قنبلة خارج مطعم شرقي الكونغو الديمقراطية
انفجرت قنبلة خارج أحد المطاعم التي تشهد تجمعات خاصة باحتفالات عيد الميلاد بإحدى المناطق التي تشهد هجمات إرهابية بالكونغو الديمقراطية.
ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في إحدى المدن شرقي البلاد، التي تشهد نشاطا
لمجموعات إرهابية
ولفتت الوكالة إلى أنه لم تصدر بيانات رسمية عن وجود إصابات فور وقوع الحادث، الذي شهدته مدينة "بيني" شرقي البلاد.
وذكرت الوكالة أن الانفجار استهدف
مجموعة من الأشخاص
كانوا يشربون "البيرة" خارج المطعم.
وعقب الحادث، وجه عمدة المدينة نارسيس موتيبا، رسالة إلى السكان بالبقاء في منازلهم، مشيرا إلى أنه تم فتح
تحقيق في الحادث
للتعرف على ملابساته.