باكستان تسلم أفغانستان أكثر من 40 سجينا أفغانيا

كابول - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم إطلاق سراح 42 أفغانيًا كانوا في سجون باكستانية مختلفة وتم تسليمهم للسلطات الأفغانية في (معبر) تورهامي".ويذكر أن معبر تورهامي يعد المعبر الأساسي على الحدود الأفغانية الباكستانية. وقد استأنف عمله في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بعد انقطاع دام لعدة أشهر بسبب تغير السلطة في أفغانستان.هذا وأعلنت حركة "طالبان باكستان" نهاية وقف لإطلاق النار استمر شهرا، بمساعدة حركة طالبان الأفغانية، متهمة الحكومة بخرق بنود من اتفاق لإطلاق سراح السجناء وتشكيل لجان تفاوض.و"طالبان باكستان"، حركة منفصلة عن "طالبان أفغانستان"، وتقاتل منذ سنوات للإطاحة بالحكومة في إسلام أباد، والحكم بالشريعة الإسلامية، بحسب "رويترز".ويمثل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، وكان من المقرر أن يستمر حتى التاسع من الشهر الحالي مع احتمالية تمديده في حال وافق الطرفان، هو الأخير ضمن سلسلة من المحاولات للتوسط في تسوية تنهي الصراع الذي تسبب في مقتل الآلاف.وسيطرت طالبان، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة مؤقتة؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
ويمثل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، وكان من المقرر أن يستمر حتى التاسع من الشهر الحالي مع احتمالية تمديده في حال وافق الطرفان، هو الأخير ضمن سلسلة من المحاولات للتوسط في تسوية تنهي الصراع الذي تسبب في مقتل الآلاف.
وسيطرت طالبان، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة مؤقتة؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.