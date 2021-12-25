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https://arabic.sputniknews.com/20211225/باكستان-تسلم-أفغانستان-أكثر-من-40-سجينا-أفغانيا-1054540967.html
باكستان تسلم أفغانستان أكثر من 40 سجينا أفغانيا
باكستان تسلم أفغانستان أكثر من 40 سجينا أفغانيا
أفاد مصدر في حركة "طالبان"، اليوم السبت، بأن السلطات الباكستانية أطلقت سراح أكثر من 40 سجينا أفغانيا وسلمتهم لأفغانستان. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T10:22+0000
2021-12-25T10:22+0000
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كابول - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم إطلاق سراح 42 أفغانيًا كانوا في سجون باكستانية مختلفة وتم تسليمهم للسلطات الأفغانية في (معبر) تورهامي".ويذكر أن معبر تورهامي يعد المعبر الأساسي على الحدود الأفغانية الباكستانية. وقد استأنف عمله في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بعد انقطاع دام لعدة أشهر بسبب تغير السلطة في أفغانستان.هذا وأعلنت حركة "طالبان باكستان" نهاية وقف لإطلاق النار استمر شهرا، بمساعدة حركة طالبان الأفغانية، متهمة الحكومة بخرق بنود من اتفاق لإطلاق سراح السجناء وتشكيل لجان تفاوض.و"طالبان باكستان"، حركة منفصلة عن "طالبان أفغانستان"، وتقاتل منذ سنوات للإطاحة بالحكومة في إسلام أباد، والحكم بالشريعة الإسلامية، بحسب "رويترز".ويمثل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، وكان من المقرر أن يستمر حتى التاسع من الشهر الحالي مع احتمالية تمديده في حال وافق الطرفان، هو الأخير ضمن سلسلة من المحاولات للتوسط في تسوية تنهي الصراع الذي تسبب في مقتل الآلاف.وسيطرت طالبان، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة مؤقتة؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/طالبان-باكستان-تعلن-نهاية-وقف-إطلاق-النار-مع-الحكومة-1053758133.html
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العالم

باكستان تسلم أفغانستان أكثر من 40 سجينا أفغانيا

10:22 GMT 25.12.2021
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai عائلة قادمة من أفغانستان تشق طريقها عبر نقطة عبور "بوابة الصداقة" في بلدة شامان الحدودية الباكستانية الأفغانية، باكستان، 19 أغسطس 2021
عائلة قادمة من أفغانستان تشق طريقها عبر نقطة عبور بوابة الصداقة في بلدة شامان الحدودية الباكستانية الأفغانية، باكستان، 19 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
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أفاد مصدر في حركة "طالبان"، اليوم السبت، بأن السلطات الباكستانية أطلقت سراح أكثر من 40 سجينا أفغانيا وسلمتهم لأفغانستان.
كابول - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم إطلاق سراح 42 أفغانيًا كانوا في سجون باكستانية مختلفة وتم تسليمهم للسلطات الأفغانية في (معبر) تورهامي".

ويذكر أن معبر تورهامي يعد المعبر الأساسي على الحدود الأفغانية الباكستانية. وقد استأنف عمله في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بعد انقطاع دام لعدة أشهر بسبب تغير السلطة في أفغانستان.
هذا وأعلنت حركة "طالبان باكستان" نهاية وقف لإطلاق النار استمر شهرا، بمساعدة حركة طالبان الأفغانية، متهمة الحكومة بخرق بنود من اتفاق لإطلاق سراح السجناء وتشكيل لجان تفاوض.
و"طالبان باكستان"، حركة منفصلة عن "طالبان أفغانستان"، وتقاتل منذ سنوات للإطاحة بالحكومة في إسلام أباد، والحكم بالشريعة الإسلامية، بحسب "رويترز".
مسلحي حركة طالبان على متن مركبة أثناء مرورهم في العاصمة كابول إثر السيطرة عليها في 15 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
"طالبان باكستان" تعلن نهاية وقف إطلاق النار مع الحكومة
9 ديسمبر, 19:59 GMT
ويمثل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، وكان من المقرر أن يستمر حتى التاسع من الشهر الحالي مع احتمالية تمديده في حال وافق الطرفان، هو الأخير ضمن سلسلة من المحاولات للتوسط في تسوية تنهي الصراع الذي تسبب في مقتل الآلاف.
وسيطرت طالبان، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة مؤقتة؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
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