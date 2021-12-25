بايدن يتعرض لموقف محرج خلال مكالمة هاتفية بمناسبة عيد الميلاد... فيديو

ووفقا لموقع "abcnews"، وحسب تقليد أمريكي متبع كل عام في هذه المناسبة، يجري الرئيس الأمريكي وزوجته اتصالات هاتفية عشوائية من عائلات أمريكية لتهنئتهم بعيد الميلاد وسؤال الأطفال عن الهدايا التي يودون الحصول عليها من بابا نويل.وأضاف الموقع أن بايدن في اتصال أمس الجمعة مع أسرة لديها 4 طفال تعرض لإهانة من والدهم.وأوضح الموقع أنه في بداية الاتصال تحدث الرئيس الأمريكي مع الأطفال حول الهدايا التي يودون الحصول عليها في عيد الميلاد، ثم انتقل لوالد الأطفال ويدعى "جاريد" وتبادل معه التهاني بهذه المناسبة.ولكن المفاجأة هي أن والد الأطفال أضاف عبارة "هيا بنا، براندون"، وحسب الموقع هي العبارة التي يستخدمها أنصار ترامب لشتم الرئيس.وأجاب بايدن دون أن يبدو عليه أي رد فعل: "هيا بنا، براندون، أنا أوافق"، لكن بعض الدهشة ظهرت لثوان على وجه السيدة الأولى، دون أن يكون واضحا إن كان الرئيس قد التقط معنى العبارة التي تفوه بها جاريد.وقد أغلق جاريد الهاتف بينما كان بايدن يسأله عن المكان الذي يتصل منه.وانتشر فيديو المحادثة على مواقع التواصل بشكل واسع وسريع وتسبب في جدل كبير حول رد فعل بايدن.وفي السياق، ذكر الموقع أن بايدن وزوجته قاما بزيارة مستشفى للأطفال بواشنطن، وزارا أيضا شجرة عيد الميلاد في الهواء الطلق في حي بالقرب من البيت الأبيض، مشيرا إلى أن الأسرة الأولى تخطط لقضاء عيد الميلاد في المنزل.
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج، أثناء تحدثه عبر الهاتف مع مواطن أمريكي بمناسبة عيد الميلاد.
ووفقا لموقع "abcnews"، وحسب تقليد أمريكي متبع كل عام في هذه المناسبة، يجري الرئيس الأمريكي وزوجته اتصالات هاتفية عشوائية من عائلات أمريكية لتهنئتهم بعيد الميلاد وسؤال الأطفال عن الهدايا التي يودون الحصول عليها من بابا نويل.
وأضاف الموقع أن بايدن في اتصال أمس الجمعة مع أسرة لديها 4 طفال تعرض لإهانة من والدهم.
HERE IT IS -- Joe Biden ACTUALLY says "Let's Go Brandon!"
The President and First Lady were speaking with kids calling NORAD about Santa when a dad butted in with, "Merry Christmas and Let's Go Brandon."
وانتشر فيديو المحادثة على مواقع التواصل بشكل واسع وسريع وتسبب في جدل كبير حول رد فعل بايدن.
وتعليقا على الواقعة، نقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إنه عادة يتحدث الشخص الذي يقوم بالاتصال من غرفة الكنترول مع الأسرة للتأكد من أنه لا بأس في تحدث الرئيس مع أطفالهم ولكنهم لا يقومون بفحص انتمائهم السياسي.
وفي السياق، ذكر الموقع أن بايدن وزوجته قاما بزيارة مستشفى للأطفال بواشنطن، وزارا أيضا شجرة عيد الميلاد في الهواء الطلق في حي بالقرب من البيت الأبيض، مشيرا إلى أن الأسرة الأولى تخطط لقضاء عيد الميلاد في المنزل.