بايدن يوجه رسالة إلى الأمريكيين بمناسبة "الكريسماس"

جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن على "تويتر" أرفق بها صورة تجمعه وقرينته جيل بايدن داخل البيت الأبيض بهذه المناسبة.وكتب بايدن: "تتوجه عائلتي بالتهنئة إلى عائلاتكم بمناسبة عيد الميلاد".وكانت مرافقة بايدن قرينته جيل بايدن، في زيارة مستشفى الأطفال الوطني خلال عيد الميلاد سابقة في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت حكرا على السيدة الأولى في السابق.وتتزين الأماكن العامة بشجرة عيد الميلاد خلال الاحتفالات التقليدية بأعياد عيد الميلاد ورأس السنة، التي تقام كل عام بينما يحرص البعض على الاحتفال بهذه المناسبة بطريقتهم الخاصة داخل منازلهم.
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى الأمريكيين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، وذلك بعدما قام صباح اليوم بزيارة مستشفى الأطفال الوطني الذي يقيم فيه أطفال يعانون من مشاكل صحية تحول دون عودتهم إلى منازلهم في هذه المناسبة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن على "تويتر" أرفق بها صورة تجمعه وقرينته جيل بايدن داخل البيت الأبيض بهذه المناسبة.
From our family to yours, Merry Christmas! May your time with loved ones be filled with warmth, comfort, and joy this holiday season. pic.twitter.com/gCPM81l5Pu