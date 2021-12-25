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بايدن يوجه رسالة إلى الأمريكيين بمناسبة "الكريسماس"
بايدن يوجه رسالة إلى الأمريكيين بمناسبة "الكريسماس"
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى الأمريكيين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، وذلك بعدما قام صباح اليوم بزيارة مستشفى الأطفال الوطني الذي يقيم فيه أطفال... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T14:43+0000
2021-12-25T14:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن على "تويتر" أرفق بها صورة تجمعه وقرينته جيل بايدن داخل البيت الأبيض بهذه المناسبة.وكتب بايدن: "تتوجه عائلتي بالتهنئة إلى عائلاتكم بمناسبة عيد الميلاد".وكانت مرافقة بايدن قرينته جيل بايدن، في زيارة مستشفى الأطفال الوطني خلال عيد الميلاد سابقة في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت حكرا على السيدة الأولى في السابق.وتتزين الأماكن العامة بشجرة عيد الميلاد خلال الاحتفالات التقليدية بأعياد عيد الميلاد ورأس السنة، التي تقام كل عام بينما يحرص البعض على الاحتفال بهذه المناسبة بطريقتهم الخاصة داخل منازلهم.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يوجه رسالة إلى الأمريكيين بمناسبة "الكريسماس"

14:43 GMT 25.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى الأمريكيين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، وذلك بعدما قام صباح اليوم بزيارة مستشفى الأطفال الوطني الذي يقيم فيه أطفال يعانون من مشاكل صحية تحول دون عودتهم إلى منازلهم في هذه المناسبة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن على "تويتر" أرفق بها صورة تجمعه وقرينته جيل بايدن داخل البيت الأبيض بهذه المناسبة.
وكتب بايدن: "تتوجه عائلتي بالتهنئة إلى عائلاتكم بمناسبة عيد الميلاد".

نتمنى لكم قضاء أوقات مليئة بالمشاعر الدافئة والفرح مع أحبائكم.

جو بايدن
الرئيس الأمريكي
وكانت مرافقة بايدن قرينته جيل بايدن، في زيارة مستشفى الأطفال الوطني خلال عيد الميلاد سابقة في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت حكرا على السيدة الأولى في السابق.
وتتزين الأماكن العامة بشجرة عيد الميلاد خلال الاحتفالات التقليدية بأعياد عيد الميلاد ورأس السنة، التي تقام كل عام بينما يحرص البعض على الاحتفال بهذه المناسبة بطريقتهم الخاصة داخل منازلهم.
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