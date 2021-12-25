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https://arabic.sputniknews.com/20211225/بريطانيا-اعتقال-مسلح-داخل-قلعة-وندسور-أثناء-احتفال-الملكة-إليزابيث-بعيد-الميلاد-1054554630.html
بريطانيا... اعتقال مسلح داخل قلعة وندسور أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد
بريطانيا... اعتقال مسلح داخل قلعة وندسور أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد
قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على متسلل مسلح في ساحة قلعة وندسور اليوم، حيث تحتفل الملكة إليزابيث بعيد الميلاد. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T16:38+0000
2021-12-25T16:38+0000
الملكة إليزابيث
أعياد الميلاد
قلعة وندسور
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وبحسب ما أعلنته شرطة وادي التايمز في جنوب شرقي البلاد، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 19 عاما، وكان يحمل سلاحا هجوميا، وفق صحيفة "ديلي ميل" المحلية.وقال متحدث باسم الشرطة إن أجراس الإنذار دوت ولم ينجح في دخول أي مبان أثناء الاقتحام، لافتا إلى أن العائلة المالكة على علم بالحادث.وأضاف: "تم القبض على الرجل للاشتباه في خرقه أو التعدي على موقع محمي وحيازة سلاح هجومي. لا يزال رهن الاعتقال في هذا الوقت".وتابع "يمكننا أن نؤكد أن الإجراءات الأمنية بدأت في غضون لحظات من دخول الرجل المنطقة دون أن يتمكن من دخول أي مبان".وتحتفل الملكة حاليا بعيد الميلاد في وندسور مع ابنها تشارلز وزوجته كاميلا. كما انضم إليهم إدوارد وزوجته صوفي وطفليهما لويز وجيمس.
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الملكة إليزابيث, أعياد الميلاد, قلعة وندسور

بريطانيا... اعتقال مسلح داخل قلعة وندسور أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد

16:38 GMT 25.12.2021
© REUTERS / POOLالملكة إليزابيث تغادر كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور بعد حضورها خدمة عيد الفصح، بريطانيا، 21 نيسان/أبريل 2019
الملكة إليزابيث تغادر كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور بعد حضورها خدمة عيد الفصح، بريطانيا، 21 نيسان/أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / POOL
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قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على متسلل مسلح في ساحة قلعة وندسور اليوم، حيث تحتفل الملكة إليزابيث بعيد الميلاد.
وبحسب ما أعلنته شرطة وادي التايمز في جنوب شرقي البلاد، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 19 عاما، وكان يحمل سلاحا هجوميا، وفق صحيفة "ديلي ميل" المحلية.
وقال متحدث باسم الشرطة إن أجراس الإنذار دوت ولم ينجح في دخول أي مبان أثناء الاقتحام، لافتا إلى أن العائلة المالكة على علم بالحادث.
وأضاف: "تم القبض على الرجل للاشتباه في خرقه أو التعدي على موقع محمي وحيازة سلاح هجومي. لا يزال رهن الاعتقال في هذا الوقت".
وتابع "يمكننا أن نؤكد أن الإجراءات الأمنية بدأت في غضون لحظات من دخول الرجل المنطقة دون أن يتمكن من دخول أي مبان".
وتحتفل الملكة حاليا بعيد الميلاد في وندسور مع ابنها تشارلز وزوجته كاميلا. كما انضم إليهم إدوارد وزوجته صوفي وطفليهما لويز وجيمس.
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