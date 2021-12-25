تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211225/بريطانيا-اعتقال-مسلح-داخل-قلعة-وندسور-أثناء-احتفال-الملكة-إليزابيث-بعيد-الميلاد-1054554630.html
بريطانيا... اعتقال مسلح داخل قلعة وندسور أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد
بريطانيا... اعتقال مسلح داخل قلعة وندسور أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد
قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على متسلل مسلح في ساحة قلعة وندسور اليوم، حيث تحتفل الملكة إليزابيث بعيد الميلاد. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T16:38+0000
2021-12-25T16:38+0000
2021-12-25T16:38+0000
الملكة إليزابيث
أعياد الميلاد
قلعة وندسور
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104062/83/1040628389_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_1e6a7592f66a55b8b398018647aa8086.jpg
وبحسب ما أعلنته شرطة وادي التايمز في جنوب شرقي البلاد، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 19 عاما، وكان يحمل سلاحا هجوميا، وفق صحيفة "ديلي ميل" المحلية.وقال متحدث باسم الشرطة إن أجراس الإنذار دوت ولم ينجح في دخول أي مبان أثناء الاقتحام، لافتا إلى أن العائلة المالكة على علم بالحادث.وأضاف: "تم القبض على الرجل للاشتباه في خرقه أو التعدي على موقع محمي وحيازة سلاح هجومي. لا يزال رهن الاعتقال في هذا الوقت".وتابع "يمكننا أن نؤكد أن الإجراءات الأمنية بدأت في غضون لحظات من دخول الرجل المنطقة دون أن يتمكن من دخول أي مبان".وتحتفل الملكة حاليا بعيد الميلاد في وندسور مع ابنها تشارلز وزوجته كاميلا. كما انضم إليهم إدوارد وزوجته صوفي وطفليهما لويز وجيمس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104062/83/1040628389_57:0:3393:2502_1920x0_80_0_0_6149d5e040dda80f3e80720d4578db26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الملكة إليزابيث, أعياد الميلاد, قلعة وندسور
بريطانيا... اعتقال مسلح داخل قلعة وندسور أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد
قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على متسلل مسلح في ساحة قلعة وندسور اليوم، حيث تحتفل الملكة إليزابيث بعيد الميلاد.
وبحسب ما أعلنته شرطة وادي التايمز في جنوب شرقي البلاد، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 19 عاما، وكان يحمل سلاحا هجوميا، وفق صحيفة "
ديلي ميل
" المحلية.
وقال متحدث باسم الشرطة إن أجراس الإنذار دوت ولم ينجح في دخول أي مبان أثناء الاقتحام، لافتا إلى أن العائلة المالكة على علم بالحادث.
وأضاف: "تم القبض على الرجل للاشتباه في خرقه أو التعدي على موقع محمي وحيازة سلاح هجومي. لا يزال رهن الاعتقال في هذا الوقت".
وتابع "يمكننا أن نؤكد أن الإجراءات الأمنية بدأت في غضون لحظات من دخول الرجل المنطقة دون أن يتمكن من دخول أي مبان".
وتحتفل
الملكة
حاليا بعيد الميلاد في وندسور مع ابنها تشارلز وزوجته كاميلا. كما انضم إليهم إدوارد وزوجته صوفي وطفليهما لويز وجيمس.