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بوتين والسيسي يناقشان هاتفيا الوضع في ليبيا وتعميق العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة
بوتين والسيسي يناقشان هاتفيا الوضع في ليبيا وتعميق العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية المصرية. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T20:20+0000
2021-12-25T20:20+0000
أخبار روسيا
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا.ونقل بيان الرئاسة المصرية عن السيسي تأكيده أن "مصر مستمرة في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتى يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية وتفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في اختيار قياداته وممثليه".وأشار البيان إلى أنه تم التوافق بين الجانبين المصري والروسي "على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية، وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل أفضل، وكذلك مكافحة وتقويض المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي".وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاتصال تناول كذلك العلاقات المصرية الروسية، وأكد السيسي "تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، امتداداً للمشروعات الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر ، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وهى المشروعات التي من شأنها أن ترسخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين وتعمق روابط الصداقة والتعاون الثنائي لصالح الشعبين المصري والروسي".ونقل البيان المصري عن الرئيس الروسي تأكيده على "الأهمية التى توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين".من جانبها أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيسين الروسي والمصري بحثا هاتفيا التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، وإنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس.وقالت المكتب الصحفي للكرملين في بيان: "جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. الزعيمان ثمنا عاليا مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما في ذلك بناء محطة الضبعة للطاقة النووية الأولى في مصر، وإنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس".وبحسب البيان، أشار الزعيمان إلى تقارب نهج مصر وروسيا حيال التسوية السياسية في ليبيا.وأضاف البيان أن الرئيسين تبادلا خلال المكالمة التهاني بحلول السنة الجديدة واتفقا على دعم الاتصالات الوثيقة بين البلدين.
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أخبار روسيا, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين والسيسي يناقشان هاتفيا الوضع في ليبيا وتعميق العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة

20:20 GMT 25.12.2021
© POOL / الذهاب إلى بنك الصوريحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع ممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية في مؤتمر القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي لعام 2019 في سوتشي
يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع ممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية في مؤتمر القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي لعام 2019 في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© POOL
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية المصرية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا.
ونقل بيان الرئاسة المصرية عن السيسي تأكيده أن "مصر مستمرة في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتى يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية وتفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في اختيار قياداته وممثليه".
وأشار البيان إلى أنه تم التوافق بين الجانبين المصري والروسي "على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية، وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل أفضل، وكذلك مكافحة وتقويض المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاتصال تناول كذلك العلاقات المصرية الروسية، وأكد السيسي "تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، امتداداً للمشروعات الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر ، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وهى المشروعات التي من شأنها أن ترسخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين وتعمق روابط الصداقة والتعاون الثنائي لصالح الشعبين المصري والروسي".
ونقل البيان المصري عن الرئيس الروسي تأكيده على "الأهمية التى توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين".
من جانبها أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيسين الروسي والمصري بحثا هاتفيا التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، وإنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس.
وقالت المكتب الصحفي للكرملين في بيان: "جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. الزعيمان ثمنا عاليا مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما في ذلك بناء محطة الضبعة للطاقة النووية الأولى في مصر، وإنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس".

وبحسب البيان، أشار الزعيمان إلى تقارب نهج مصر وروسيا حيال التسوية السياسية في ليبيا.

وأضاف البيان أن الرئيسين تبادلا خلال المكالمة التهاني بحلول السنة الجديدة واتفقا على دعم الاتصالات الوثيقة بين البلدين.
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