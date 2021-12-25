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تونس: حبس فنان ونجل لاعب كرة قدم سابق وتاجر معروف و3 متهمين آخرين في قضية مخدرات
تونس: حبس فنان ونجل لاعب كرة قدم سابق وتاجر معروف و3 متهمين آخرين في قضية مخدرات
أمرت السلطات التونسية، بسجن فنان ونجل لاعب كرة قدم سابق وتاجر معروف و3 متهمين آخرين، في قضية تتعلق بتعاطي وترويج المخدرات. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T08:26+0000
2021-12-25T08:26+0000
أخبار تونس اليوم
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ونقلت إذاعة موزاييك إف إم، عن مصدر قضائي، قوله إن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة أريانة أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق فنان، ونجل حارس دولي سابق، وتاجر معروف، وثلاثة متهمين آخرين، والإبقاء على فنانة معروفة بحالة سراح، على ذمة قضية تتعلق بحيازة مواد مخدرة بنيّة الاستهلاك والترويج، والتردد على أماكن تستعمل في استهلاك المخدرات رغم العلم بذلك".يأتي ذلك بعد أن تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للحرس الوطني في منطقة بن عروس من تفكيك شبكة لاستهلاك وترويج الكوكايين، تضم فنانا معروفا، وفنانة، وابن لاعب دولي سابق ومشهور، يوم الخميس الماضي.وتمت الإطاحة بكامل عناصر الشبكة إثر سلسلة من المداهمات بين المرسى وقصر السعيد وحي الانطلاقة، وتم حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين. وقد تقرّر الاحتفاظ بالموقوفين الستة على ذمة الأبحاث إلى حين إحالتهم على أنظار القضاء.
https://arabic.sputniknews.com/20210814/بعد-تورط-قضاة-في-ملفات-فساد-وإرهاب-ومحسوبية-دعوات-لإصلاح-القضاء-التونسي-1049843827.html
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أخبار تونس اليوم

تونس: حبس فنان ونجل لاعب كرة قدم سابق وتاجر معروف و3 متهمين آخرين في قضية مخدرات

08:26 GMT 25.12.2021
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD الشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
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أمرت السلطات التونسية، بسجن فنان ونجل لاعب كرة قدم سابق وتاجر معروف و3 متهمين آخرين، في قضية تتعلق بتعاطي وترويج المخدرات.
ونقلت إذاعة موزاييك إف إم، عن مصدر قضائي، قوله إن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة أريانة أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق فنان، ونجل حارس دولي سابق، وتاجر معروف، وثلاثة متهمين آخرين، والإبقاء على فنانة معروفة بحالة سراح، على ذمة قضية تتعلق بحيازة مواد مخدرة بنيّة الاستهلاك والترويج، والتردد على أماكن تستعمل في استهلاك المخدرات رغم العلم بذلك".
الوضع في تونس، تونس 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2021
بعد تورط قضاة في ملفات فساد وإرهاب ومحسوبية... دعوات لإصلاح القضاء التونسي
14 أغسطس, 17:20 GMT
يأتي ذلك بعد أن تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للحرس الوطني في منطقة بن عروس من تفكيك شبكة لاستهلاك وترويج الكوكايين، تضم فنانا معروفا، وفنانة، وابن لاعب دولي سابق ومشهور، يوم الخميس الماضي.
وتمت الإطاحة بكامل عناصر الشبكة إثر سلسلة من المداهمات بين المرسى وقصر السعيد وحي الانطلاقة، وتم حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين. وقد تقرّر الاحتفاظ بالموقوفين الستة على ذمة الأبحاث إلى حين إحالتهم على أنظار القضاء.
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