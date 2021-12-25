https://arabic.sputniknews.com/20211225/حماس-الهبة-الجماهيرية-لشعبنا-في-نابلس-ستهزم-المستوطنين-وحكومتهم-الفاشية-1054561902.html

"حماس": الهبة الجماهيرية لشعبنا في نابلس ستهزم المستوطنين وحكومتهم الفاشية

"حماس": الهبة الجماهيرية لشعبنا في نابلس ستهزم المستوطنين وحكومتهم الفاشية

قال القيادي في حركة "حماس"، عبد الحكيم حنيني، اليوم السبت، إن "الهبة الجماهيرية في غرب نابلس وجنين ستهزم همجية المستوطنين وعدوانهم على الشعب الفلسطيني كما... 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T21:34+0000

2021-12-25T21:34+0000

2021-12-25T21:34+0000

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ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، على لسان حنيني، توجيهه التحية لجماهير بلدة برقة التي تقع في مدينة نابلس بالضفة الغربية، الذين وقفوا في وجه عدوان المستوطنين، موضحا أن "مدن نابلس وجنين تشهد الاشتباكات والمواجهات مع جيش العدو وقطعان المستوطنين".ودعا المسؤول بحركة حماس، جماهير الشعب الفلسطيني في مدن الضفة والقدس وكل مكان لمؤازرة بلدة برقة والتخفيف عنها في المعركة التي تخوضها دفاعا عن الشعب الفلسطيني ومقدساته.وذكر عبدالحكيم حنيني أن المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة هي القادرة على ردع المستوطنين ووقف عدوانهم، قائلا: "إن عمليات إطلاق النار التي ينفذها أبطالنا في الجلمة وبرقة ما هي إلا رسالة أولية، وعلى العدو أن يستعد لمعركة شاملة مع كافة أبناء شعبنا لدحر الاحتلال والاستيطان واقتلاعه من جذوره".وفي السياق نفسه، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له، في وقت سابق من اليوم السبت، أن طواقمه الطبية تعاملت، حتى الآن، مع 135 إصابة في قرية برقة شمال غربي نابلس.ومن بين تلك الإصابات، 5 بالرصاص الحي، و35 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و95 حالة اختناق بالغاز، في وقت أكد غسان دغلس ، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة "أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل برقة الرئيسي، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان في إطار التصدي لمسيرة دعا لها المستوطنون من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة.وكانت قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت كافة مداخل ومخارج قرية برقة شمال غرب نابلس، مؤخرا، وجرى إعلان القرية منطقة عسكرية مغلقة، على خلفية قدوم مئات المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي تم إخلاؤها، أمس الجمعة، بدعوى المطالبة بعودة المستوطنين إليها، إثر مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين الأسبوع الماضي من قبل مسلحين فلسطينيين.

https://arabic.sputniknews.com/20211225/قناة-عبرية-تكشف-سبب-إخلاء-إسرائيل-مستوطنة-جديدة-1054554449.html

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