حيوان الدلق يسبب فوضى في سوبر ماركت ألماني... فيديو

حاول الموظفون الإمساك به، أو على الأقل طرده بعيدًا باستخدام ممسحة، لكنهم في النهاية كسروا العشرات من زجاجات النبيذ والشمبانيا. لم يعرف بالضبط كيف دخل الدلق إلى المتجر وما إذا استطاع موظفو المتجر صيد هذا الحيوان.
في أحد محلات السوبر ماركت الألمانية، عشية عيد الميلاد، تسلل دلق إلى قسم المشروبات وأحدث فوضى.
حاول الموظفون الإمساك به، أو على الأقل طرده بعيدًا باستخدام ممسحة، لكنهم في النهاية كسروا العشرات من زجاجات النبيذ والشمبانيا. لم يعرف بالضبط كيف دخل الدلق إلى المتجر وما إذا استطاع موظفو المتجر صيد هذا الحيوان.