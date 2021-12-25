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https://arabic.sputniknews.com/20211225/دراسة-تكشف-عن-نسبة-الحالات-الخطيرة-بسبب-متحورأوميكرون-1054542664.html
دراسة تكشف عن نسبة الحالات الخطيرة بسبب متحور"أوميكرون"
دراسة تكشف عن نسبة الحالات الخطيرة بسبب متحور"أوميكرون"
كشفت دراستين أجريتا حديثا في إنجلترا واسكتلندا، عن نسبة الحالات الخطيرة الناتجة عن الإصابة بـ"أوميكرون"، حيث قام العلماء بتقييم شدة مسار فيروس كورونا ونسبة... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T12:13+0000
2021-12-25T12:13+0000
مجتمع
علوم
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وأظهرت بيانات الرصد، التي تم نشرها على مواقع الويب الخاصة في كل من إمبريال كوليدج لندن وجامعة إدنبرة، أن خطر دخول المستشفى بسبب متحور "أوميكرون" أقل بشكل عام من خطر "دلتا".ويستند تقرير إمبريال كوليدج لندن، الذي يقيّم مخاطر الاستشفاء من إنجلترا، إلى تحليل جميع الحالات المؤكدة بواسطة تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) بين 1-14 ديسمبر/ كانون الأول 2021، واستنادا إلى البيانات الجينية أو SGTF (S- gene)، فقد تم تحديد فقط 56 ألف حالة إصابة بـ "أوميكرون" مقابل 269 ألف حالة إصابة بـ"دلتا".وفقا لتقديرات المؤلفين، فإن خطر أي زيارة للأطباء عند الإصابة بسلالة أوميكرون، مقارنةً بالمتغيرات الأولية لفيروس كورونا، أقل بنسبة 15-20 في المئة، وخطر الاستشفاء أقل بنسبة 40-50 في المئة. في دراسة اسكتلندية، كان الرقم الأخير أعلى بنسبة 50-60 في المئة.بعد أن أجرى العلماء تعديلا وقسموا جميع الحالات إلى مجموعتين: أولئك الذين أصيبوا في البداية أو لم يتلقوا التطعيم وأولئك الذين أصيبوا بالفيروس أو تلقوا التطعيم، كان الحد من المخاطر للمجموعة الأولى 0-30 في المئة، وبالنسبة للمجموعة الثانية 55- 70 في المئة. بالنسبة للمجموعة الثانية أيضًا، لاحظ الباحثون انخفاضا في متوسط ​​مدة الإقامة في المستشفى وفي شدة الأعراض.من هذا، استنتج المؤلفون أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين على الأقل من اللقاح محميون إلى حد كبير من المسار الحاد لكورونا، حتى لو كانوا مصابين بسلالة أوميكرون.في الوقت نفسه، يحذرون من الاستنتاجات المتسرعة بأن "أوميكرون" هو عدوى خفيفة، ويشيرون إلى الوضع في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، حيث توجد نسبة كبيرة من بين المصابين بهذه السلالة، ممن أصيبوا سابقا بالمرض.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/ارتفاع-نسبة-الغياب-بين-الطواقم-الطبية-في-بريطانيا-بنسبة-38-1054519012.html
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مجتمع, علوم

دراسة تكشف عن نسبة الحالات الخطيرة بسبب متحور"أوميكرون"

12:13 GMT 25.12.2021
© REUTERSالتطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19
التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS
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كشفت دراستين أجريتا حديثا في إنجلترا واسكتلندا، عن نسبة الحالات الخطيرة الناتجة عن الإصابة بـ"أوميكرون"، حيث قام العلماء بتقييم شدة مسار فيروس كورونا ونسبة حالات الإصابة بمتحور "أميكرون"، التي تستوجب نقلها إلى المستشفى.
وأظهرت بيانات الرصد، التي تم نشرها على مواقع الويب الخاصة في كل من إمبريال كوليدج لندن وجامعة إدنبرة، أن خطر دخول المستشفى بسبب متحور "أوميكرون" أقل بشكل عام من خطر "دلتا".
ويستند تقرير إمبريال كوليدج لندن، الذي يقيّم مخاطر الاستشفاء من إنجلترا، إلى تحليل جميع الحالات المؤكدة بواسطة تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) بين 1-14 ديسمبر/ كانون الأول 2021، واستنادا إلى البيانات الجينية أو SGTF (S- gene)، فقد تم تحديد فقط 56 ألف حالة إصابة بـ "أوميكرون" مقابل 269 ألف حالة إصابة بـ"دلتا".
طاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
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وفقا لتقديرات المؤلفين، فإن خطر أي زيارة للأطباء عند الإصابة بسلالة أوميكرون، مقارنةً بالمتغيرات الأولية لفيروس كورونا، أقل بنسبة 15-20 في المئة، وخطر الاستشفاء أقل بنسبة 40-50 في المئة. في دراسة اسكتلندية، كان الرقم الأخير أعلى بنسبة 50-60 في المئة.
بعد أن أجرى العلماء تعديلا وقسموا جميع الحالات إلى مجموعتين: أولئك الذين أصيبوا في البداية أو لم يتلقوا التطعيم وأولئك الذين أصيبوا بالفيروس أو تلقوا التطعيم، كان الحد من المخاطر للمجموعة الأولى 0-30 في المئة، وبالنسبة للمجموعة الثانية 55- 70 في المئة. بالنسبة للمجموعة الثانية أيضًا، لاحظ الباحثون انخفاضا في متوسط ​​مدة الإقامة في المستشفى وفي شدة الأعراض.
من هذا، استنتج المؤلفون أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين على الأقل من اللقاح محميون إلى حد كبير من المسار الحاد لكورونا، حتى لو كانوا مصابين بسلالة أوميكرون.
في الوقت نفسه، يحذرون من الاستنتاجات المتسرعة بأن "أوميكرون" هو عدوى خفيفة، ويشيرون إلى الوضع في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، حيث توجد نسبة كبيرة من بين المصابين بهذه السلالة، ممن أصيبوا سابقا بالمرض.
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