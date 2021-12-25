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دراسة: "عيش الغراب" السيبيري يعالج السرطان وأمراض القلب
دراسة: "عيش الغراب" السيبيري يعالج السرطان وأمراض القلب
كشفت البوابة الصينية "سوهو" عن الفوائد الصحية لأربعة أطباق سيبيرية. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T08:01+0000
2021-12-25T08:01+0000
علوم
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وأشارت البوابة إلى أن تريبانغ- وهو كائن حي من الرخويات ويطلق عليه أيضًا اسم "خيار البحر"، يحتوي على أكثر من 50 نوعا من الأحماض الأمينية والفيتامينات والعناصر الكيميائية. كما أنه غني بالمواد ذات النشاط البيولوجي العالي، مما يسمح باستخدامه في علم الأدوية.وصفت البوابة، تريبانغ، بأنه مكون لا غنى عنه في المطبخ الياباني والكوري والصيني، وغالبا ما يضاف إلى السلطات أو يؤكل نيئًا أو ينقع في النبيذ والعسل.يشار إلى أنه في روسيا لا يمكن التقاط هذه الأطعمة الشهية إلا في ميناء فلاديفوستوك الخالي من الجليد.اهتم الصينيون بشكل خاص بالفطر الطبي تشاغا (عيش الغراب السيبيري).يتم توزيع تشاغا أيضا على نطاق واسع في بولندا وفنلندا، حيث يتم استخدامه كدواء لعلاج سرطانات المعدة والكبد والأمعاء، وكذلك أمراض القلب والسكري.ولفتت البوابة الصينية إلى أن هذا الفطر يمكن أن يثبط فيروس نقص المناعة البشرية ويحمي من الإشعاع ويمنع تخليق البروتين، ويقاوم انقسام الخلايا السرطانية ويقضي على نشاطها.في الختام، نصح المؤلف بتجربة سمك أومول وموكسون، اللذان يتميزان باللحوم الطرية ونسبة عالية من الدهون.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/دراسة-تكشف-علاقة-النظام-الغذائي-بالسرطان-1054364792.html
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علوم, المجتمع

دراسة: "عيش الغراب" السيبيري يعالج السرطان وأمراض القلب

08:01 GMT 25.12.2021
© Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ vkفطر أبيض
فطر أبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ vk
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كشفت البوابة الصينية "سوهو" عن الفوائد الصحية لأربعة أطباق سيبيرية.
وأشارت البوابة إلى أن تريبانغ- وهو كائن حي من الرخويات ويطلق عليه أيضًا اسم "خيار البحر"، يحتوي على أكثر من 50 نوعا من الأحماض الأمينية والفيتامينات والعناصر الكيميائية. كما أنه غني بالمواد ذات النشاط البيولوجي العالي، مما يسمح باستخدامه في علم الأدوية.
خلايا سرطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
دراسة تكشف علاقة النظام الغذائي بالسرطان
20 ديسمبر, 10:19 GMT
وصفت البوابة، تريبانغ، بأنه مكون لا غنى عنه في المطبخ الياباني والكوري والصيني، وغالبا ما يضاف إلى السلطات أو يؤكل نيئًا أو ينقع في النبيذ والعسل.
يشار إلى أنه في روسيا لا يمكن التقاط هذه الأطعمة الشهية إلا في ميناء فلاديفوستوك الخالي من الجليد.
اهتم الصينيون بشكل خاص بالفطر الطبي تشاغا (عيش الغراب السيبيري).

وقالت البوابة إنه "يسمى بالفطر السحري وألماس الغابة وهدية رائعة من الآلهة".

يتم توزيع تشاغا أيضا على نطاق واسع في بولندا وفنلندا، حيث يتم استخدامه كدواء لعلاج سرطانات المعدة والكبد والأمعاء، وكذلك أمراض القلب والسكري.
ولفتت البوابة الصينية إلى أن هذا الفطر يمكن أن يثبط فيروس نقص المناعة البشرية ويحمي من الإشعاع ويمنع تخليق البروتين، ويقاوم انقسام الخلايا السرطانية ويقضي على نشاطها.
في الختام، نصح المؤلف بتجربة سمك أومول وموكسون، اللذان يتميزان باللحوم الطرية ونسبة عالية من الدهون.
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