روسيا تكرم ضحايا "تو-154" في الذكرى السنوية الخامسة للكارثة... فيديو

تجمع أقارب وأصدقاء من لقوا مصرعهم في حادث تحطم الطائرة تو-154 في النصب التذكاري الفيدرالي الحربي.وأقيمت المراسم التذكارية في النصب التذكاري للحرب الفيدرالية "نصب المدافعين عن الوطن" التابع لوزارة الدفاع الروسية في ميتيشي، وجلب الناس الزهور والشموع، كما وضع الجنود أكاليل الزهور، حسبما نشرته قناة "زفيزدا".ويذكر أن طائرة "تو-154" التابعة لوزارة الدفاع الروسية اختفت من شاشات الرادار بعد دقيقتين على إقلاعها في صباح 25 ديسمبر الماضي، قبل أن يتم العثور على حطامها في البحر الأسود، وكان على متن الطائرة ثمانية أفراد طاقم و84 راكبا، من بينهم 64 من فناني فرقة "ألكسندروف" الموسيقية كانوا متوجهين إلى قاعدة حميميم لإحياء حفل بمناسبة عيد رأس السنة.وبدأ التحقيق في 25 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016 (أي في يوم الحادثة)، فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن نتائج التحقيق في كارثة تحطم الطائرة "تو-154" في البحر الأسود في نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن "أخطاء قائد الطائرة قد تكون سببا لتحطمها".
شكّل تاريخ 25/12/2016 ذكرى أليمة لروسيا، حيث يصادف هذا اليوم (رغم ارتباطه عادة ببهجة أعياد الميلاد)، ذكرى كارثة تحطم الطائرة الروسية "تو-154"، حاصدة عشرات الأرواح.
تجمع أقارب وأصدقاء من لقوا مصرعهم في حادث تحطم الطائرة تو-154 في النصب التذكاري الفيدرالي الحربي.
وأقيمت المراسم التذكارية في النصب التذكاري للحرب الفيدرالية "نصب المدافعين عن الوطن" التابع لوزارة الدفاع الروسية في ميتيشي، وجلب الناس الزهور والشموع، كما وضع الجنود أكاليل الزهور، حسبما نشرته قناة "زفيزدا".
ويذكر أن طائرة "تو-154" التابعة لوزارة الدفاع الروسية اختفت من شاشات الرادار بعد دقيقتين على إقلاعها في صباح 25 ديسمبر الماضي، قبل أن يتم العثور على حطامها في البحر الأسود، وكان على متن الطائرة ثمانية أفراد طاقم و84 راكبا، من بينهم 64 من فناني فرقة "ألكسندروف" الموسيقية كانوا متوجهين إلى قاعدة حميميم لإحياء حفل بمناسبة عيد رأس السنة.
وبدأ التحقيق في 25 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016 (أي في يوم الحادثة)، فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن نتائج التحقيق في كارثة تحطم الطائرة "تو-154" في البحر الأسود في نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن "أخطاء قائد الطائرة قد تكون سببا لتحطمها".