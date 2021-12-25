سفير الكويت لدى العراق: لجنة التعويضات تصدر قرارا بغلق ملف التعويضات العراقية قريبا

وأشار السفير، خلال زيارته لمحافظة الأنبار، العراقية، إلى أن "التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة كان فيها استقطاع للإيفاء بها وسيصدر قرار قريب من لجنة التعويضات بغلق هذا الملف نهائيا".وأعلن العراق، الثلاثاء الماضي، أنه استكمل دفع مبالغ التعويضات المخصصة للكويت عن خسائر الغزو عام 1990، بقيمة 44 مليون دولار أمريكي.وصرح البنك المركزي العراقي: "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية البالغة 44 مليون دولار أمريكي، من تعويضات دولة الكويت، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات."لافتاً إلى أن "الكويت لا تدعم الأنبار فقط بل تدعم العراق كله ويهمها دائماً أمنه واستقراره".وأشار إلى أنه "منذ عام 2003 كانت الكويت من الداعمين للعراق في مختلف المجالات وشاركت بتخفيف معاناة النازحين عبر بناء مخيمات وتزويدها بما تحتاجه من معدات ومدارس كرفانية وعيادات طبية متنقلة".وأكد أن بلاده في مؤتمر المانحين عام 2018 "كانت لها مساهمات من خلال منحة 100 مليون دولار والتي خصصت للمحافظات المنكوبة من بينها محافظة الأنبار".وأضاف أن "هناك تعهدات في مؤتمر الكويت لا تزال قائمة إذ خصص مليار دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية، وأيضاً مليار دولار للاستثمار".
قال سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم الزمانان إن لجنة التعويضات في بلاده ستصدر قرارا بغلق ملفات التعويضات المالية نهائيا بعد دفع العراق التزاماته للكويت.
وأشار السفير، خلال زيارته لمحافظة الأنبار، العراقية، إلى أن "التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة كان فيها استقطاع للإيفاء بها وسيصدر قرار قريب من لجنة التعويضات بغلق هذا الملف نهائيا".
وأعلن العراق، الثلاثاء الماضي، أنه استكمل دفع مبالغ التعويضات المخصصة للكويت عن خسائر الغزو عام 1990، بقيمة 44 مليون دولار أمريكي.
وصرح البنك المركزي العراقي: "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية البالغة 44 مليون دولار أمريكي، من تعويضات دولة الكويت، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات."
وأكد السفير الكويتي أن تعهدات مؤتمر المانحين لا تزال قائمة، وأضاف: "أنا سعيد جداً بأن أكون بين أهلي واخواني في الأنبار التي تشهد حملة عمرانية كبرى".
لافتاً إلى أن "الكويت لا تدعم الأنبار فقط بل تدعم العراق كله ويهمها دائماً أمنه واستقراره".
وأشار إلى أنه "منذ عام 2003 كانت الكويت من الداعمين للعراق في مختلف المجالات وشاركت بتخفيف معاناة النازحين عبر بناء مخيمات وتزويدها بما تحتاجه من معدات ومدارس كرفانية وعيادات طبية متنقلة".
وأكد أن بلاده في مؤتمر المانحين عام 2018 "كانت لها مساهمات من خلال منحة 100 مليون دولار والتي خصصت للمحافظات المنكوبة من بينها محافظة الأنبار".
وأضاف أن "هناك تعهدات في مؤتمر الكويت لا تزال قائمة إذ خصص مليار دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية، وأيضاً مليار دولار للاستثمار".