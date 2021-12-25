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صحيفة تكشف عدد السيارات الفارهة التي يمتلكها محمد صلاح... صور
صحيفة تكشف عدد السيارات الفارهة التي يمتلكها محمد صلاح... صور
كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن عدد السيارات الفارهة التي يمتلكها اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T16:08+0000
2021-12-25T16:08+0000
محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، في تقرير لها، إن "محمد صلاح يمتلك مجموعة فاخرة من السيارات، تبلغ عددها 6 سيارات ويصل مجموع قيمتها أكثر من 750 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري".وأوضحت أن الفرعون المصري "يمتلك سيارة "بينتلي كونتنينتال جي تي"، مشيرة إلى أنها "أحدث سيارة امتلكها مؤخرًا".وأضافت أن "قيمة السيارة تبلغ 160 ألف جنيه إسترليني، وتتميز بتصميمها الداخلي الفاخر، وتبلغ سرعتها القصوى 210 أميال في الساعة".وأشار التقرير، إلى امتلاك صلاح لسيارة "لامبورغيني أفينتادور"، لافتا إلى أن هذه السيارة تستطيع الوصول إلى 218 ميلًا في الساعة، لتصبح الأسرع في مجموعته.وتضم مجموعة سيارات صلاح، حسب الصحيفة، سيارتي "مرسيدس" الأولى "إيه إم جيه جي إل إي كوب" التي يسخدمها عادة للذهاب للتدريبات، ويبدأ سعرها من 65 ألف إسترليني، بينما الثانية "إس إل إس إيه إم جي" وهي واحدة من أغلى السيارات التي أنتجتها الشركة الألمانية وتبدأ قيمتها من 176 ألف إسترليني.وختم التقرير بالقول إن صلاح يمتلك "أودي كيو 7"، ويبلغ ثمنها 54 ألف إسترليني، مشيرة إلى أن أقل سيارات صلاح سعرًا وأداءً هي "تويوتا كاميري" بـ29 ألف إسترليني.
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محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي

صحيفة تكشف عدد السيارات الفارهة التي يمتلكها محمد صلاح... صور

16:08 GMT 25.12.2021
© AFP 2021 / JEFF KOWALSKYلاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح
لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / JEFF KOWALSKY
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كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن عدد السيارات الفارهة التي يمتلكها اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.
وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، في تقرير لها، إن "محمد صلاح يمتلك مجموعة فاخرة من السيارات، تبلغ عددها 6 سيارات ويصل مجموع قيمتها أكثر من 750 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري".
وأوضحت أن الفرعون المصري "يمتلك سيارة "بينتلي كونتنينتال جي تي"، مشيرة إلى أنها "أحدث سيارة امتلكها مؤخرًا".
وأضافت أن "قيمة السيارة تبلغ 160 ألف جنيه إسترليني، وتتميز بتصميمها الداخلي الفاخر، وتبلغ سرعتها القصوى 210 أميال في الساعة".
وأشار التقرير، إلى امتلاك صلاح لسيارة "لامبورغيني أفينتادور"، لافتا إلى أن هذه السيارة تستطيع الوصول إلى 218 ميلًا في الساعة، لتصبح الأسرع في مجموعته.
وتضم مجموعة سيارات صلاح، حسب الصحيفة، سيارتي "مرسيدس" الأولى "إيه إم جيه جي إل إي كوب" التي يسخدمها عادة للذهاب للتدريبات، ويبدأ سعرها من 65 ألف إسترليني، بينما الثانية "إس إل إس إيه إم جي" وهي واحدة من أغلى السيارات التي أنتجتها الشركة الألمانية وتبدأ قيمتها من 176 ألف إسترليني.
وختم التقرير بالقول إن صلاح يمتلك "أودي كيو 7"، ويبلغ ثمنها 54 ألف إسترليني، مشيرة إلى أن أقل سيارات صلاح سعرًا وأداءً هي "تويوتا كاميري" بـ29 ألف إسترليني.
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