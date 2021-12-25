طائرة "إم إس-21-300" بجناح من مركبات روسية تقوم بأول رحلة... فيديو

وقالت الخدمة: "اليوم، قامت طائرة إم إس-21-300، التي يتكون جناحها من مواد مركبة من البوليمر روسية الصنع، بأول رحلة لها. في الوضع العادي".كما أشار وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، فإن هذا الحدث يثبت صحة القرارات المختارة. وقال: "إن برنامج إم إس-21 يمضي قدما بثبات، على الرغم من العقوبات والمنافسة غير العادلة. وهذا نتيجة لتطوير كفاءات صناعة الطيران والصناعات ذات الصلة والدعم الحكومي غير المسبوق".وفقا للوزير، فإن المبلغ الإجمالي للأموال المخصصة من وزارة الصناعة والتجارة لإنشاء المواد المحلية للجناح المركب بلغ 4.4 مليار روبل. وأشار مانتوروف إلى أن التكنولوجيا التي تم إدخالها لإنتاج جناح "إم إس-21" لها عدد من المزايا. بالمقارنة مع تقنية "أوتوكلاف" التقليدية، فهي تسمح بزيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف العمالة والتكلفة وتوفير القدرة على تشكيل أجزاء كبيرة.
أجرت أحدث طائرة روسية من طراز "إم إس-21-300" بجناح مصنوع من مركبات روسية أول رحلة لها، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لـ "روستيخ" الحكومية.
وقالت الخدمة: "اليوم، قامت طائرة إم إس-21-300، التي يتكون جناحها من مواد مركبة من البوليمر روسية الصنع، بأول رحلة لها. في الوضع العادي".
كما أشار وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، فإن هذا الحدث يثبت صحة القرارات المختارة. وقال: "إن برنامج إم إس-21 يمضي قدما بثبات، على الرغم من العقوبات والمنافسة غير العادلة. وهذا نتيجة لتطوير كفاءات صناعة الطيران والصناعات ذات الصلة والدعم الحكومي غير المسبوق".
وفقا للوزير، فإن المبلغ الإجمالي للأموال المخصصة من وزارة الصناعة والتجارة لإنشاء المواد المحلية للجناح المركب بلغ 4.4 مليار روبل. وأشار مانتوروف إلى أن التكنولوجيا التي تم إدخالها لإنتاج جناح "إم إس-21" لها عدد من المزايا. بالمقارنة مع تقنية "أوتوكلاف" التقليدية، فهي تسمح بزيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف العمالة والتكلفة وتوفير القدرة على تشكيل أجزاء كبيرة.