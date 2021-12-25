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طالبان تكشف حقيقة توصلها لاتفاق مع قطر وتركيا بشأن تشغيل مطارات أفغانستان الدولية
طالبان تكشف حقيقة توصلها لاتفاق مع قطر وتركيا بشأن تشغيل مطارات أفغانستان الدولية
كشفت "طالبان" حقيقة توصلها لاتفاق مع قطر وتركيا بشأن تشغيل مطارات أفغانستان الدولية. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T09:38+0000
2021-12-25T09:38+0000
أخبار أفغانستان اليوم
طالبان
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وقالت إدارة الطيران المدني الأفغانية عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن المباحثات لا تزال مستمرة بشأن تقديم الخدمات التقنية إلى مطارات أفغانستان الدولية الخمسة، ولم يتم توقيع أي اتفاق حتى الآن.وكانت تركيا وقطر أعلنتا توصلهما إلى اتفاق مع طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بشأن إدارة مطار كابول الدولي وأربعة مطارات أخرى في أفغانستان.وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، أمس الجمعة، نقلاً عن مصادرها بأن الطرفين أجريا مفاوضات "مثمرة وفعالة" اتفقا خلالها على تشكيل مجموعات فنية للعمل على تفاصيل العمليات في الأيام المقبلة.وقالت المصادر للأناضول "اتفقت الدوحة وأنقرة على تشغيل مطار كابول الدولي بشكل مشترك".يشار إلى أن الوفد التركي القطري يزور كابول لمواصلة العمل المشترك.ويحظى مطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة الأفغانية بأهمية خاصة لكونه الرابط الجوي الرئيسي لدولة أفغانستان التي لا تطل على بحار، في العالم.وكانت طالبان قد أطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، وأعلنت حكومة مؤقتة تسعى إلى إعادة الاستقرار.لكن حكومة طالبان لا تزال تواجه عقوبات دولية وهجمات دامية ينفذها تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، بينما تسبب تغير المناخ في زيادة الجفاف وجعله أكثر تكرارا في البلاد.
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أخبار أفغانستان اليوم, طالبان

طالبان تكشف حقيقة توصلها لاتفاق مع قطر وتركيا بشأن تشغيل مطارات أفغانستان الدولية

09:38 GMT 25.12.2021
© REUTERS / LAURA HASANIلاجئون من أفغانستان يصلون مطار بريستينا الدولي، كوسوفو 29 أغسطس 2021
لاجئون من أفغانستان يصلون مطار بريستينا الدولي، كوسوفو 29 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / LAURA HASANI
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كشفت "طالبان" حقيقة توصلها لاتفاق مع قطر وتركيا بشأن تشغيل مطارات أفغانستان الدولية.
وقالت إدارة الطيران المدني الأفغانية عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن المباحثات لا تزال مستمرة بشأن تقديم الخدمات التقنية إلى مطارات أفغانستان الدولية الخمسة، ولم يتم توقيع أي اتفاق حتى الآن.
وكانت تركيا وقطر أعلنتا توصلهما إلى اتفاق مع طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بشأن إدارة مطار كابول الدولي وأربعة مطارات أخرى في أفغانستان.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، أمس الجمعة، نقلاً عن مصادرها بأن الطرفين أجريا مفاوضات "مثمرة وفعالة" اتفقا خلالها على تشكيل مجموعات فنية للعمل على تفاصيل العمليات في الأيام المقبلة.
وقالت المصادر للأناضول "اتفقت الدوحة وأنقرة على تشغيل مطار كابول الدولي بشكل مشترك".
يشار إلى أن الوفد التركي القطري يزور كابول لمواصلة العمل المشترك.
ويحظى مطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة الأفغانية بأهمية خاصة لكونه الرابط الجوي الرئيسي لدولة أفغانستان التي لا تطل على بحار، في العالم.
وكانت طالبان قد أطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، وأعلنت حكومة مؤقتة تسعى إلى إعادة الاستقرار.
لكن حكومة طالبان لا تزال تواجه عقوبات دولية وهجمات دامية ينفذها تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، بينما تسبب تغير المناخ في زيادة الجفاف وجعله أكثر تكرارا في البلاد.
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