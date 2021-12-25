طهران توفر 80 مليون برميل من النفط بفضل محطة بوشهر للطاقة النووية

وقال: "بفضل محطة بوشهر للطاقة النووية، تضيف إيران نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة وقد أنتجت بالفعل نحو 52 مليار كيلوواط من الكهرباء حتى الآن. كمية الكهرباء التي يتم توليدها تعادل توفير نحو80 مليون برميل من النفط".كما أكد أن طهران سددت ديونها لموسكو لبناء أول وحدة طاقة في محطة بوشهر للطاقة النووية.يعتبر بناء وحدات الطاقة في محطة بوشهر للطاقة النووية أكبر مشروع روسي إيراني. تم توصيل الكتلة الأولى من محطة الطاقة النووية، التي اكتملت بمشاركة روسيا الاتحادية، بشبكة الطاقة الوطنية الإيرانية في سبتمبر/ أيلول 2011. يجري العمل على إنشاء الكتلة الثانية وتم توقيع عقد لبناء وحدة الطاقة الثالثة. إضافة إلى ذلك، تزود موسكو طهران بالوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل الوحدة الأولى. آخر تسليم للوقود الروسي كان في 29 أبريل/ نيسان 2020.
قال نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن السلطات الإيرانية وفرت نحو 80 مليون برميل من النفط من خلال توليد الكهرباء في محطة بوشهر للطاقة النووية.
وقال: "بفضل محطة بوشهر للطاقة النووية، تضيف إيران نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة وقد أنتجت بالفعل نحو 52 مليار كيلوواط من الكهرباء حتى الآن. كمية الكهرباء التي يتم توليدها تعادل توفير نحو80 مليون برميل من النفط".
كما أكد أن طهران سددت ديونها لموسكو لبناء أول وحدة طاقة في محطة بوشهر للطاقة النووية.
يعتبر بناء وحدات الطاقة في محطة بوشهر للطاقة النووية أكبر مشروع روسي إيراني. تم توصيل الكتلة الأولى من محطة الطاقة النووية، التي اكتملت بمشاركة روسيا الاتحادية، بشبكة الطاقة الوطنية الإيرانية في سبتمبر/ أيلول 2011. يجري العمل على إنشاء الكتلة الثانية وتم توقيع عقد لبناء وحدة الطاقة الثالثة. إضافة إلى ذلك، تزود موسكو طهران بالوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل الوحدة الأولى. آخر تسليم للوقود الروسي كان في 29 أبريل/ نيسان 2020.