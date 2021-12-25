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https://arabic.sputniknews.com/20211225/ظهور-علم-الاتحاد-السوفيتي-على-حائط-السفارة-الأمريكية-بموسكو-فيديو-1054548496.html
ظهور علم الاتحاد السوفيتي على حائط السفارة الأمريكية بموسكو... فيديو
ظهور علم الاتحاد السوفيتي على حائط السفارة الأمريكية بموسكو... فيديو
رتبت مجموعة فنية روسية عرضا ضوئيا على جدار السفارة الأمريكية في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة مرور 30 عاما على انهيار الاتحاد السوفياتي. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T13:55+0000
2021-12-25T13:55+0000
روسيا
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وجسد العرض، الذي قدمته مجموعة "ري: فانش" تهنئة العم سام بعيد الميلاد، مذكّرا إياه بأنه قبل 30 عاما كان لديه هدية رائعة- انهيار القوة العظمى المنافسة- الاتحاد السوفيتي، لكن لن يكون هناك المزيد من الهدايا: "روسيا الكبرى تولد من جديد وتدافع عن مصالحها".أثناء العرض الخفيف على واجهة السفارة، تم عرض لقطات لميخائيل غورباتشوف وهو يعلن استقالته من منصب رئيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ثم العم سام مرتديا قبعة بابا نويل ولقطات مختلفة من إنجازات روسيا الحديثة: عودة شبه جزيرة القرم، الألعاب الأولمبية، كأس العالم 2018، إطلاق صاروخ Angara-A5، محطة Akademik Lomonosov للطاقة النووية العائمة.وقالت المجموعة "في 25 ديسمبر/كانون الأول من عام 1991، تم إنزال العلم الأحمر لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية فوق قصر مجلس الشيوخ في الكرملين بموسكو. وبعد 30 عاما، اعتبرنا أن هذا الحدث رمزيا لإعادة رفع علم قوة عظمى في شكل إسقاط ضوئي كرمز لإحياء روسيا الكبرى".
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ظهور علم الاتحاد السوفيتي على حائط السفارة الأمريكية بموسكو... فيديو

13:55 GMT 25.12.2021
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالسفارة الأمريكية في موسكو
السفارة الأمريكية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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رتبت مجموعة فنية روسية عرضا ضوئيا على جدار السفارة الأمريكية في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة مرور 30 عاما على انهيار الاتحاد السوفياتي.
وجسد العرض، الذي قدمته مجموعة "ري: فانش" تهنئة العم سام بعيد الميلاد، مذكّرا إياه بأنه قبل 30 عاما كان لديه هدية رائعة- انهيار القوة العظمى المنافسة- الاتحاد السوفيتي، لكن لن يكون هناك المزيد من الهدايا: "روسيا الكبرى تولد من جديد وتدافع عن مصالحها".
أثناء العرض الخفيف على واجهة السفارة، تم عرض لقطات لميخائيل غورباتشوف وهو يعلن استقالته من منصب رئيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ثم العم سام مرتديا قبعة بابا نويل ولقطات مختلفة من إنجازات روسيا الحديثة: عودة شبه جزيرة القرم، الألعاب الأولمبية، كأس العالم 2018، إطلاق صاروخ Angara-A5، محطة Akademik Lomonosov للطاقة النووية العائمة.
وقالت المجموعة "في 25 ديسمبر/كانون الأول من عام 1991، تم إنزال العلم الأحمر لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية فوق قصر مجلس الشيوخ في الكرملين بموسكو. وبعد 30 عاما، اعتبرنا أن هذا الحدث رمزيا لإعادة رفع علم قوة عظمى في شكل إسقاط ضوئي كرمز لإحياء روسيا الكبرى".
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