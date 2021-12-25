https://arabic.sputniknews.com/20211225/علماء-عسكريون-روس-يطورون-طائرة-مسيرة-تشحن-من-خطوط-الكهرباء-صور-1054534276.html

علماء عسكريون روس يطورون طائرة مسيرة تشحن من خطوط الكهرباء... صور

علماء عسكريون روس يطورون طائرة مسيرة تشحن من خطوط الكهرباء... صور

طور المتخصصون في مدرسة تيومين العليا للقيادة الهندسية العسكرية، مشروع طائرة مسيرة يمكن إعادة شحنها من خطوط الكهرباء، مما يزيد بشكل كبير من مدة طيران الطائرات... 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T05:15+0000

2021-12-25T05:15+0000

2021-12-25T05:15+0000

رصد عسكري

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وفقًا لملخص الاختراع، فإن الطائرة المسيرة المقترحة هي عبارة عن طائرة متعددة المروحيات (طائرة بها عدة مراوح دوارة)، في الجزء السفلي منها يتم تثبيت دائرة مغناطيسية حلقية قابلة للفتح - المشابك الحالية، التي تعمل بها الطائرة المسيرة على خطوط الطاقة لإعادة شحن بطاريتها.يبرر علماء في الجيش جدوى هذا المشروع من خلال حقيقة أن الطائرات الروسية الصغيرة المسيرة ليست قادرة في الوقت الحالي على القيام برحلات طويلة المدى، في حين أن هناك حاجة إليها في كل من وقت السلم والحرب، ولا سيما لاستطلاع أراضي العدو.من المفترض أن تعمل هذه المروحية على النحو التالي: يوجه مشغل الطائرة المشابك إلى خط الطاقة ويعطي أمرًا لإغلاقها. ثم يتم شحن الطائرة المسيرة في وضع مقلوب، بينما تحتفظ بالقدرة على إجراء الاستطلاع عن طريق الكاميرا المثبتة عليها في الاتجاه المطلوب.بعد شحن البطارية، تبدأ محركات المروحية - وتفتح المشابك السلك الكهربائي، وتعود الطائرة إلى موقعها الأصلي وتواصل رحلتها. يشير الملخص إلى أن وضع الدائرة المغناطيسية في الجزء السفلي من الطائرة على محور التناظر يسمح لها بالانفصال عن خط الطاقة دون مخاطر (الدوران غير المنضبط).وفقًا للوثيقة، يمكن أيضًا استخدام الدائرة المغناطيسية للطائرة لإمساك وإسقاط الحمولات.

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رصد عسكري