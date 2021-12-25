https://arabic.sputniknews.com/20211225/علماء-يختبرون-استخدام-لب-الأسنان-المخلوعة-كطريقة-لعلاج-الاكتئاب-1054535453.html

علماء يختبرون استخدام لب الأسنان المخلوعة كطريقة لعلاج الاكتئاب

علماء يختبرون استخدام لب الأسنان المخلوعة كطريقة لعلاج الاكتئاب

قام علماء أمريكيون، بتجربة جديدة لاختبار لب الأسنان المخلوعة، والمأخوذة من مراكز علاج الأسنان، لبحث مدى إمكانية استخدامها كطريقة لعلاج الاكتئاب. 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T06:58+0000

2021-12-25T06:58+0000

2021-12-25T06:58+0000

مجتمع

منوعات

اكتئاب

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وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت الأبحاث الجارية في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة أن مضادات الاكتئاب يمكن أن تحفز نمو الخلايا الجذعية في الدماغ. وفي التجربة الجديدة، سيتم إعطاء 48 شخصًا مصابين بالاكتئاب خلايا جذعية مستخلصة من لب أسنان مخلوعة من أشخاص آخرين، بالإضافة إلى عقار فلوكستين المضاد للاكتئاب.ويتم معالجة الخلايا وتنظيفها قبل حقنها في أذرع المرضى على مدى 4 جلسات، كل أسبوعين على حدة، مع مراعاة أن هناك مجموعة للمقارنة تتناول فلوكستين فقط يوميًا.وتعليقا على التجربة، نقلت الصحيفة عن كارمن باريانت، أستاذة الطب النفسي البيولوجي في كينغز كوليدج لندن، قولها إنه "على المدى القصير، يزيد الإجهاد من إنتاج المواد الكيميائية في الجسم التي تساعد في الاستجابة للقتال أو الهروب". وتابعت: "على سبيل المثال، تكون الضغوطات النفسية والاجتماعية، التي تسبب الاكتئاب مثل البطالة أو الصعوبات الزوجية أو الفجيعة، عادة طويلة الأمد. وعلى المدى الطويل، يقلل الالتهاب المتزايد من ولادة خلايا دماغية جديدة والاتصال بين خلايا الدماغ، مما يؤدي إلى الاكتئاب".وأوضحت أن الخلايا الجذعية هي أيضًا "مضادة للالتهابات"، لذا بالإضافة إلى تكوين خلايا دماغية جديدة، يمكنها تقليل التأثيرات الالتهابية للضغط على الدماغ. ومن المعروف أن الخلايا الجذعية تصل إلى المناطق، التي يوجد فيها التهاب، وبالتالي ستجد طريقها من الدم إلى الدماغ".وحسب الصحيفة، تأتي التجربة كاستكمال للاكتشاف، الذي سبق التوصل إليه، بأن مضادات الاكتئاب يمكن أن تحفز الخلايا الجذعية في الدماغ على صنع المزيد من الخلايا العصبية.ويعتقد علماء جامعة جونز هوبكنز أنه كلما زاد عدد الخلايا العصبية، كان الاتصال أفضل بين هذه الخلايا وبين مناطق الدماغ المسؤولة عن العواطف، حيث أن الخلايا الجذعية تعتبر أيضًا من مضادات الالتهابات، وأن الاكتئاب يمكن أن يكون مرتبطا بالتهاب في الدماغ.

https://arabic.sputniknews.com/20211101/دراسة-تكشف-كيف-يسبب-التهاب-الأمعاء-اضطرابات-دماغية-مثل-الاكتئاب-1050595723.html

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مجتمع, منوعات, اكتئاب