https://arabic.sputniknews.com/20211225/غازبروم-الروسية-تنفي-مسؤوليتها-عن-نقص-إمدادات-الغاز-في-أوروبا-1054561175.html

غازبروم الروسية تنفي مسؤوليتها عن نقص إمدادات الغاز في أوروبا

غازبروم الروسية تنفي مسؤوليتها عن نقص إمدادات الغاز في أوروبا

نفت شركة "غازبروم" الروسية، مسؤوليتها عن نقص إمدادات الغاز في السوق الأوروبية، معتبرة أن الاتهامات في هذا الصدد غير مقبولة وليس لها أي أساس من الصحة. 25.12.2021, سبوتنيك عربي

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2021-12-25T21:11+0000

روسيا

ألمانيا

غازبروم

الغاز الروسي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، المتحدث باسم الشركة، سيرغي كوبريانوف، لقناة "روسيا-1".وقال كوبريانوف: "جميع الاتهامات ضد روسيا وغازبروم حول قيامنا بتصدير كميات قليلة من الغاز إلى السوق الأوروبية لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة تماما ولا تتماشى مع الواقع.. هي ببساطة هراء وكذب".وأكد أن الشركة الروسية لا تزال على استعداد لتصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا في إطار العقود طويلة الأجل الحالية بسعر أقل بكثير من أسعار التسليم الفوري.وأكد كوبريانوف أن ألمانيا تقوم بضخ الغاز بصورة عكسية إلى أوكرانيا وبولندا، من منشآت التخزين تحت الأرض، مشيرا إلى أن هذا القرار "ليس الأكثر عقلانية في ظل بدء فصل الشتاء".طوقال المتحدث باسم "غازبروم" إن كمية إمدادات الغاز العسكية من ألمانيا إلى بولندا، وأوكرانيا تتراوح وفق المعلومات المتاحة بين 3 إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في 23 من الشهر الجاري أن ألمانيا تضخ جزءا من الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى بولندا وأوكرانيا بشكل عكسي، مؤكدا أن "غازبروم تفي بجميع تعهداتها في عقود الغاز الطبيعي مع الدول الأوروبية".

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روسيا, ألمانيا, غازبروم, الغاز الروسي, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين