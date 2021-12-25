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https://arabic.sputniknews.com/20211225/فتاة-تكشف-خيانة-حبيبها-بعد-أن-أرسل-لها-سيلفيفيديو-1054558131.html
فتاة تكشف خيانة حبيبها بعد أن أرسل لها "سيلفي"...فيديو
فتاة تكشف خيانة حبيبها بعد أن أرسل لها "سيلفي"...فيديو
تعددت أشكال الخيانة العاطفية عبر التاريخ، وتعددت أيضا أشكال كشف هذه الخيانة، فالبعض كان يلاحق الشريك عندما تساوره الشكوك حول شفافيته أو سلوكياته. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T19:02+0000
2021-12-25T19:02+0000
2021-12-25T19:02+0000
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وتختلف أحيانا أساليب كشف خيانة الشريك متلبسا مع تقدم التكنولوجيا، فقد كشفت فتاة تدعى أنجيلا عبر حسابها في "تيك توك" عن القبض على حبيبها يخونها متلبسًا بسبب صورة "سيلفي".وشاركت الفتاة فيديو لمحادثتها مع صديقها، حيث أرسل لها صورة سيلفي له أثناء جولة سياحية له على قارب تجديف، حيث ادعى أنه وحده، وبعد تدقيق أنجيلا للصورة لاحظت شيئًا غريبا يظهر على نظارات صديقها الشمسية.وعلى الفور قامت الفتاة بتقريب الصورة على النظارات وإذ بها تكتشف خيانة حبيبها لها، حيث ظهرت فتاة تجلس أمامه بالقارب خلال انعكاس الصورة على نظارته الشمسية.وحين مواجهتها له بالمحادثة قالت له: "انظر لانعكاس نظاراتك، لايبدو أنك لوحدك"، قام بحظرها، حيث إنها لم تعد قادرة على تلقي الرسائل منه.
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منوعات, مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي
فتاة تكشف خيانة حبيبها بعد أن أرسل لها "سيلفي"...فيديو
تعددت أشكال الخيانة العاطفية عبر التاريخ، وتعددت أيضا أشكال كشف هذه الخيانة، فالبعض كان يلاحق الشريك عندما تساوره الشكوك حول شفافيته أو سلوكياته.
وتختلف أحيانا أساليب كشف خيانة الشريك متلبسا مع تقدم التكنولوجيا، فقد كشفت فتاة تدعى أنجيلا عبر حسابها في
"تيك توك"
عن القبض على حبيبها يخونها متلبسًا بسبب صورة "سيلفي".
وشاركت الفتاة فيديو لمحادثتها مع صديقها، حيث أرسل لها صورة سيلفي له أثناء جولة سياحية له على قارب تجديف، حيث ادعى أنه وحده، وبعد تدقيق أنجيلا للصورة لاحظت شيئًا غريبا يظهر على نظارات صديقها الشمسية.
وعلى الفور قامت الفتاة بتقريب الصورة على النظارات وإذ بها تكتشف خيانة حبيبها لها، حيث ظهرت فتاة تجلس أمامه بالقارب خلال انعكاس الصورة على نظارته الشمسية.
وحين مواجهتها له بالمحادثة قالت له: "انظر لانعكاس نظاراتك، لايبدو أنك لوحدك"، قام بحظرها، حيث إنها لم تعد قادرة على تلقي الرسائل منه.