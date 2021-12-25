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فرنسا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا.. 100 ألف إصابة
فرنسا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا.. 100 ألف إصابة
سجلت فرنسا، اليوم السبت، رقما قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإعلان عن 104611 حالة إصابة. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T20:32+0000
2021-12-25T20:32+0000
فرنسا
عالم
سلالة كورونا الجديدة
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وذكرت قناة فرانس 24، مساء اليوم السبت، أنه مع تحقيق هذا الرقم الكبير في عدد الإصابات بكورونا، فقد كسرت فرنسا بذلك حاجز المئة ألف إصابة للمرة الأولى منذ تفشي الوباء، خاصة في ظل التفشي السريع للمتحور الجديد لكورونا "أوميكرون" في البلاد.وتخطت فرنسا، في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، عتبة 50 ألف إصابة بكورونا، لتتضاعف الحصيلة بذلك خلال ثلاثة أسابيع، وفق معطيات الهيئة الصحية، بالتوازي مع محاولة الحكومة الفرنسية التصدي لتفشي "أوميكرون".ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، عبر الفيديو جلسة لمجلس الدفاع الصحي، أي قبل ساعة من موعد انعقاد مجلس الوزراء الذي يفترض أن يتبنى مشروع قانون ينص على إلزامية شهادة التلقيح.ويشار إلى أن مناطق فرنسية قد فرضت تدابير خاصة بها، حيث ينص قرار السلطات المحلية دخل حيز التنفيذ، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، على إلزامية الكمامات لمن يزيد عمرهم عن 11 عاما، بما في ذلك، الأماكن غير المغلقة وفي التجمّعات الكبيرة، مثل الأسواق وقاعات العروض.وسجلت فرنسا منذ بدء الجائحة 122 ألفا و546 وفاة، بينها 84 حالة أمس، مقارنة بوفاة 169 في اليوم السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/فرنسا-تتوقع-تسجيل-أكثر-من-100-ألف-إصابة-يوميا-بالمتحور-أوميكرون-1054440595.html
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فرنسا, عالم, سلالة كورونا الجديدة

فرنسا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا.. 100 ألف إصابة

20:32 GMT 25.12.2021
© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulatلأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا
لأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulat
تابعنا عبر
سجلت فرنسا، اليوم السبت، رقما قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإعلان عن 104611 حالة إصابة.
وذكرت قناة فرانس 24، مساء اليوم السبت، أنه مع تحقيق هذا الرقم الكبير في عدد الإصابات بكورونا، فقد كسرت فرنسا بذلك حاجز المئة ألف إصابة للمرة الأولى منذ تفشي الوباء، خاصة في ظل التفشي السريع للمتحور الجديد لكورونا "أوميكرون" في البلاد.
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وتخطت فرنسا، في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، عتبة 50 ألف إصابة بكورونا، لتتضاعف الحصيلة بذلك خلال ثلاثة أسابيع، وفق معطيات الهيئة الصحية، بالتوازي مع محاولة الحكومة الفرنسية التصدي لتفشي "أوميكرون".
ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، عبر الفيديو جلسة لمجلس الدفاع الصحي، أي قبل ساعة من موعد انعقاد مجلس الوزراء الذي يفترض أن يتبنى مشروع قانون ينص على إلزامية شهادة التلقيح.
ويشار إلى أن مناطق فرنسية قد فرضت تدابير خاصة بها، حيث ينص قرار السلطات المحلية دخل حيز التنفيذ، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، على إلزامية الكمامات لمن يزيد عمرهم عن 11 عاما، بما في ذلك، الأماكن غير المغلقة وفي التجمّعات الكبيرة، مثل الأسواق وقاعات العروض.
وسجلت فرنسا منذ بدء الجائحة 122 ألفا و546 وفاة، بينها 84 حالة أمس، مقارنة بوفاة 169 في اليوم السابق.
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