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فرنسا تعلن إغلاق حديقة حيوانات بعد هروب ذئاب خلال ساعات الزيارة
فرنسا تعلن إغلاق حديقة حيوانات بعد هروب ذئاب خلال ساعات الزيارة
أعلنت السلطات الفرنسية، إغلاق إحدى حدائق الحيوانات في جنوب البلاد، بعد هروب تسعة ذئاب من حظائرها خلال ساعات الزيارة. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T10:10+0000
2021-12-25T10:10+0000
فرنسا
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وقال سوفور فيرارا، مالك حديقة "تروا فالي" في مونريدون لابيسوني بمنطقة تارن، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن "الذئاب التي وصلت حديثًا إلى الحديقة، هربت بعد تدمير منشآت أمنية لكنها لم تخرج أبدا خارج الحديقة".وأضاف أنه "بسبب السلوك غير الطبيعي والخطير لبعضها، اضطر أفراد الحديقة آسفين إلى القضاء على أربعة ذئاب"، مؤكداً أن زوار الموقع أُخرجوا على الفور من المكان.من جانبه، نفى مسؤول محلي، إصابة أي شخص في الحادث الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي في حديقة الحيوانات، مشيرا إلى قتل أربعة ذئاب برصاص عمال الحديقة، فيما خُدرت خمسة أخرى على يد مسؤولين محليين في مكان الحادث.وكانت الحديقة قد واجهت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أمر إغلاق بسبب إجراءات أمنية، لكن المحكمة رفعت هذا الأمر لاحقا. وقالت صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تخطط لإعادة فتحها الآن في منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20210903/علماء-يبحثون-إعادة-إنتاج-حيوانات-نادرة-على-وشك-الانقراض-منها-الذئاب-الحمراء-1050031466.html
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فرنسا تعلن إغلاق حديقة حيوانات بعد هروب ذئاب خلال ساعات الزيارة

10:10 GMT 25.12.2021
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ذئاب برية في غابات التايغا في سيبيريا، روسيا 26 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Press service of the President of the Russian Federation
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أعلنت السلطات الفرنسية، إغلاق إحدى حدائق الحيوانات في جنوب البلاد، بعد هروب تسعة ذئاب من حظائرها خلال ساعات الزيارة.
وقال سوفور فيرارا، مالك حديقة "تروا فالي" في مونريدون لابيسوني بمنطقة تارن، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن "الذئاب التي وصلت حديثًا إلى الحديقة، هربت بعد تدمير منشآت أمنية لكنها لم تخرج أبدا خارج الحديقة".
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وأضاف أنه "بسبب السلوك غير الطبيعي والخطير لبعضها، اضطر أفراد الحديقة آسفين إلى القضاء على أربعة ذئاب"، مؤكداً أن زوار الموقع أُخرجوا على الفور من المكان.
من جانبه، نفى مسؤول محلي، إصابة أي شخص في الحادث الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي في حديقة الحيوانات، مشيرا إلى قتل أربعة ذئاب برصاص عمال الحديقة، فيما خُدرت خمسة أخرى على يد مسؤولين محليين في مكان الحادث.
وكانت الحديقة قد واجهت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أمر إغلاق بسبب إجراءات أمنية، لكن المحكمة رفعت هذا الأمر لاحقا. وقالت صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تخطط لإعادة فتحها الآن في منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل.
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