تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211225/فيديو-جديد-لاستخدام-طائرات-مسيرة-انتحارية-روسية-في-سوريا-1054534131.html
فيديو جديد لاستخدام طائرات مسيرة انتحارية روسية في سوريا
فيديو جديد لاستخدام طائرات مسيرة انتحارية روسية في سوريا
عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يوضح قيام مسلحين بتدمير مصفاة نفط في سوريا باستخدام ذخيرة مخفية. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T05:10+0000
2021-12-25T05:10+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104192/83/1041928360_0:172:2957:1835_1920x0_80_0_0_56e64da645cb3c2d713b056598986e31.jpg
نشر الفيديو الصحفي في قناة "روسيا 1"، ألكسندر روغاتكين، على "يوتيوب". وستعرض النسخة الكاملة، يوم السبت، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية. كما أوضح الصحفي في قناته على "تلغرام"، أنه تم تدمير مصفاة نفط صغيرة لمسلحين سوريين في محافظة حماة بمساعدة ذخيرتين من قبل قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية. من المفترض أنه تم استخدام طائرات "لانسيت" المسيرة. عرضت وزارة الدفاع، الأسبوع الماضي، شريط فيديو لتدمير مواقع الإرهابيين وأسلحتهم في سوريا بمساعدة "لانسيت". وأظهرت اللقطات، في أبريل/ نيسان 2020، القضاء على الإرهابي الملقب بـ "Sniper Tou"، والذي تفاخر بأنه دمر نحو 30 دبابة ومروحية للقوات السورية من منظومات صواريخ TOW الأمريكية، وكذلك القائد الميداني أبو الوليد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104192/83/1041928360_140:0:2815:2006_1920x0_80_0_0_111b084eddda58016f8e74d7a3f8ded7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

فيديو جديد لاستخدام طائرات مسيرة انتحارية روسية في سوريا

05:10 GMT 25.12.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورافتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت"
افتتاح المنتدى التقني العسكري أرميا 2019 في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يوضح قيام مسلحين بتدمير مصفاة نفط في سوريا باستخدام ذخيرة مخفية.
نشر الفيديو الصحفي في قناة "روسيا 1"، ألكسندر روغاتكين، على "يوتيوب". وستعرض النسخة الكاملة، يوم السبت، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية.
كما أوضح الصحفي في قناته على "تلغرام"، أنه تم تدمير مصفاة نفط صغيرة لمسلحين سوريين في محافظة حماة بمساعدة ذخيرتين من قبل قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية. من المفترض أنه تم استخدام طائرات "لانسيت" المسيرة.
عرضت وزارة الدفاع، الأسبوع الماضي، شريط فيديو لتدمير مواقع الإرهابيين وأسلحتهم في سوريا بمساعدة "لانسيت". وأظهرت اللقطات، في أبريل/ نيسان 2020، القضاء على الإرهابي الملقب بـ "Sniper Tou"، والذي تفاخر بأنه دمر نحو 30 دبابة ومروحية للقوات السورية من منظومات صواريخ TOW الأمريكية، وكذلك القائد الميداني أبو الوليد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
05:15 GMTعلماء عسكريون روس يطورون طائرة مسيرة تشحن من خطوط الكهرباء... صور
05:10 GMTفيديو جديد لاستخدام طائرات مسيرة انتحارية روسية في سوريا
04:35 GMTماكرون يعقد اجتماعا خاصا بشأن كوفيد-19 يوم الاثنين
04:22 GMTالمتحدث باسم ترامب: تعاونت بشكل مكثف مع لجنة التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول
04:20 GMTمصدر يتحدث عن استخدام طائرة "أوريون" في سوريا
03:09 GMTالأمم المتحدة توضح أنه يجب على واشنطن السماح للدبلوماسيين الأجانب بالعمل
02:18 GMTإعلام: تركيا وقطر تتوصلان إلى اتفاق مع طالبان لتشغيل مطار كابول
01:34 GMTمالي تنفي "رسميا" نشر عناصر من مجموعة فاغنر الأمنية في البلاد
00:56 GMTمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية لـ"سبوتنيك": إيران لن ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60 %
00:18 GMTمقتل 6 أشخاص على الأقل في هجوم جهادي في النيجر
أمس"ناسا" تستعد لإطلاق أكبر تلسكوب فضائي من جيانا الفرنسية
أمستحطم ثالث مركب مهاجرين في اليونان خلال أيام ومقتل اثنين وإنقاذ 57 شخصا
أمستحقيق: رئيس غامبيا السابق مسؤول عن‭ ‬جرائم قتل واغتصاب وتعذيب خلال حكمه الذي استمر 22 عاما
أمس"أنصار الله" تعلن مقتل امرأة وطفل وإصابة 4 بغارتين للتحالف على المحويت غربي اليمن
أمسالبابا فرنسيس يحتفل بالقداس عشية الكريسماس وسط زيادة انتشار كورونا في إيطاليا... فيديو
أمسوفاة سعودي ويمني إثر سقوط مقذوف "أنصار الله" في جازان... والتحالف يعلن عن عملية عسكرية واسعة النطاق
أمسأما آن لبهجته أن تعود... كريسماس السوريين على الشمعة... صور
أمساليمن... القوات المشتركة تعلن مقتل وإصابة 18 مهاجما من "أنصار الله" جنوبي الحديدة
أمسالتلفزيون السعودي: إصابة مدنيين اثنين إثر سقوط مقذوف لأنصار الله في جازان
أمسإيران: بيان لندن بشأن قدرتنا الدفاعية تدخل في شؤونا الداخلية