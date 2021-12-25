فيديو جديد لاستخدام طائرات مسيرة انتحارية روسية في سوريا

نشر الفيديو الصحفي في قناة "روسيا 1"، ألكسندر روغاتكين، على "يوتيوب". وستعرض النسخة الكاملة، يوم السبت، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية. كما أوضح الصحفي في قناته على "تلغرام"، أنه تم تدمير مصفاة نفط صغيرة لمسلحين سوريين في محافظة حماة بمساعدة ذخيرتين من قبل قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية. من المفترض أنه تم استخدام طائرات "لانسيت" المسيرة. عرضت وزارة الدفاع، الأسبوع الماضي، شريط فيديو لتدمير مواقع الإرهابيين وأسلحتهم في سوريا بمساعدة "لانسيت". وأظهرت اللقطات، في أبريل/ نيسان 2020، القضاء على الإرهابي الملقب بـ "Sniper Tou"، والذي تفاخر بأنه دمر نحو 30 دبابة ومروحية للقوات السورية من منظومات صواريخ TOW الأمريكية، وكذلك القائد الميداني أبو الوليد.
عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يوضح قيام مسلحين بتدمير مصفاة نفط في سوريا باستخدام ذخيرة مخفية.
نشر الفيديو الصحفي في قناة "روسيا 1"، ألكسندر روغاتكين، على "يوتيوب". وستعرض النسخة الكاملة، يوم السبت، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية.
كما أوضح الصحفي في قناته على "تلغرام"، أنه تم تدمير مصفاة نفط صغيرة لمسلحين سوريين في محافظة حماة بمساعدة ذخيرتين من قبل قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية. من المفترض أنه تم استخدام طائرات "لانسيت" المسيرة.
عرضت وزارة الدفاع، الأسبوع الماضي، شريط فيديو لتدمير مواقع الإرهابيين وأسلحتهم في سوريا بمساعدة "لانسيت". وأظهرت اللقطات، في أبريل/ نيسان 2020، القضاء على الإرهابي الملقب بـ "Sniper Tou"، والذي تفاخر بأنه دمر نحو 30 دبابة ومروحية للقوات السورية من منظومات صواريخ TOW الأمريكية، وكذلك القائد الميداني أبو الوليد.