في ظل حوارات تشكيل الحكومة...هل ضعف التأثير الإقليمي على المشهد السياسي العراقي؟
في ظل حوارات تشكيل الحكومة...هل ضعف التأثير الإقليمي على المشهد السياسي العراقي؟
فهل ما زالت إيران تؤثر في مشهد تشكيل الحكومة العراقية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر:وأضاف المجر: "الاستراتيجية الأمريكية والأوروبية تغيرت تجاه المنطقة بعدما كان لديها مشروع لتمزيقها على أسس اثنية وطائفية وعرقية، لينتهي الأمر إلى بقاء دول المنطقة على حالها، حيث تحول الموضوع إلى مسألة سياسية تقوم على أساس تبعية دول المنطقة لسياسات دول كبرى، أي علاقة تبعية، ولن يكون لإيران دور كبير في هذه التغيرات الجيوسياسية، ذلك أن العراق سيتفاعل مع رؤى أمريكية وأوروبية وعربية".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن طهران تدعم الاستقرار والأمن في العراق، وتدعم دائما تشكيل برلمان قوي وحكومة مقتدرة في العراق.من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي: "لا خيار أمام العراقيين سوى الحوار لأنه الحل لبناء مستقبل يليق بكل طوائفهم، فهناك تحديات نواجهها والآن هناك حوار".
فهل ما زالت إيران تؤثر في مشهد تشكيل الحكومة العراقية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر:
إن إيران ودول كثيرة في المنطقة بدأت تعيد حساباتها في التعامل مع العراق بعد ثورة تشرين وما أفرزته من واقع جديد، إذ لم تعد لدى إيران نفس السطوة التي كانت قبل الثورة، فهي لم تعد المؤثر الرئيسي في المشهد العراقي، وهذا لا يعني أن العراق تحرر تماما من التأثيرات الإقليمية والدولية، لكن بات أقرب إلى ما هو وطني.
وأضاف المجر: "الاستراتيجية الأمريكية والأوروبية تغيرت تجاه المنطقة بعدما كان لديها مشروع لتمزيقها على أسس اثنية وطائفية وعرقية، لينتهي الأمر إلى بقاء دول المنطقة على حالها، حيث تحول الموضوع إلى مسألة سياسية تقوم على أساس تبعية دول المنطقة لسياسات دول كبرى، أي علاقة تبعية، ولن يكون لإيران دور كبير في هذه التغيرات الجيوسياسية، ذلك أن العراق سيتفاعل مع رؤى أمريكية وأوروبية وعربية".