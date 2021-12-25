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قطر تدين الهجوم على منطقة جازان السعودية
قطر تدين الهجوم على منطقة جازان السعودية
دانت قطر الهجوم الذي استهدف منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، وأدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T19:51+0000
2021-12-25T19:52+0000
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ونشرت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، اعتبرت أن الهجوم هو عمل خطير ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.وجددت قطر موقفها الثابت والرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، معربة عن تعازيها لذوي الضحيتين ولحكومة وشعب السعودية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة آخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية، وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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العالم العربي, اليمن, السعودية

قطر تدين الهجوم على منطقة جازان السعودية

19:51 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 19:52 GMT 25.12.2021)
© Okaz.comمستشفى جازان العام
مستشفى جازان العام - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Okaz.com
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دانت قطر الهجوم الذي استهدف منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، وأدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين.
ونشرت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، اعتبرت أن الهجوم هو عمل خطير ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.
وجددت قطر موقفها الثابت والرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، معربة عن تعازيها لذوي الضحيتين ولحكومة وشعب السعودية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة آخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية، وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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