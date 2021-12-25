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https://arabic.sputniknews.com/20211225/قناة-عبرية-تكشف-3-حالات-انتحار-لضباط-من-الموساد-الإسرائيلي-هزة-أمنية-جديدة-1054551064.html
قناة عبرية تكشف 3 حالات انتحار لضباط من "الموساد" الإسرائيلي... هزة أمنية جديدة
قناة عبرية تكشف 3 حالات انتحار لضباط من "الموساد" الإسرائيلي... هزة أمنية جديدة
كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن وقوع 3 حالات انتحار لبعض ضباط جهاز الأمن العام الإسرائيلي الخارجي "الموساد"، خلال العام الماضي. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T15:01+0000
2021-12-25T15:13+0000
الموساد
عالم
إسرائيل
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وذكرت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم السبت، أنه وقعت 3 حالات أو عمليات انتحار لضباط من جهاز الموساد الإسرائيلي خلال العام الماضي، أحدهم قد أقدم على الانتحار داخل مقر قيادة جهاز الموساد.وأكدت القناة العبرية أن الجهاز الأكثر والأفضل استخباراتيا حول العالم ـ بحسب ما رددته القناة ـ قد شهد 3 حالات انتحار لضباط من بين أعضائه، في وقت لم تكشف القناة نفسها ملابسات حوادث الانتحار الثلاثة، مكتفيه بأنهم انتحروا على خلفية العمل داخل الجهاز، خلال الـ12 شهر الماضية.فيما نقلت على لسان والد أحد الضباط المنتحرين السابقين، قبل عام ونصف العام، متساءلة، كيف يمكن لأفضل جهاز استخباراتي حول العالم من المفترض أن يعرف ما هي الحالة العقلية لنجل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، ألا يعرف الحالة النفسية لموظفيه.وذكرت على لسان عائلات أخرى جرى معه الموقف نفسه، أن العمل داخل جهاز الموساد نفسه هو ما يسبب اتخاذ الضابط المنتحر قرار الانتحار، مشيرة إلى أن هذه العائلات في حالة من النضال من أجل أن يعترف جاهز الموساد بمسؤوليته.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/قناة-إسرائيلية-تتحدث-مع-رجل-يعتقد-أن-رئيس-الموساد-السابق-كان-على-علاقة-بزوجته-فيديو-1054354206.html
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الموساد, عالم, إسرائيل

قناة عبرية تكشف 3 حالات انتحار لضباط من "الموساد" الإسرائيلي... هزة أمنية جديدة

15:01 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 15:13 GMT 25.12.2021)
© AP Photo / Cliff Owenيوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي
يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / Cliff Owen
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كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن وقوع 3 حالات انتحار لبعض ضباط جهاز الأمن العام الإسرائيلي الخارجي "الموساد"، خلال العام الماضي.
وذكرت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم السبت، أنه وقعت 3 حالات أو عمليات انتحار لضباط من جهاز الموساد الإسرائيلي خلال العام الماضي، أحدهم قد أقدم على الانتحار داخل مقر قيادة جهاز الموساد.
رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، الجنرال يوسي كوهين، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
قناة إسرائيلية: تورط رئيس الموساد السابق في تسريب معلومات أمنية حساسة... فيديو
19 ديسمبر, 20:37 GMT
وأكدت القناة العبرية أن الجهاز الأكثر والأفضل استخباراتيا حول العالم ـ بحسب ما رددته القناة ـ قد شهد 3 حالات انتحار لضباط من بين أعضائه، في وقت لم تكشف القناة نفسها ملابسات حوادث الانتحار الثلاثة، مكتفيه بأنهم انتحروا على خلفية العمل داخل الجهاز، خلال الـ12 شهر الماضية.
فيما نقلت على لسان والد أحد الضباط المنتحرين السابقين، قبل عام ونصف العام، متساءلة، كيف يمكن لأفضل جهاز استخباراتي حول العالم من المفترض أن يعرف ما هي الحالة العقلية لنجل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، ألا يعرف الحالة النفسية لموظفيه.
وذكرت على لسان عائلات أخرى جرى معه الموقف نفسه، أن العمل داخل جهاز الموساد نفسه هو ما يسبب اتخاذ الضابط المنتحر قرار الانتحار، مشيرة إلى أن هذه العائلات في حالة من النضال من أجل أن يعترف جاهز الموساد بمسؤوليته.
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