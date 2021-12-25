https://arabic.sputniknews.com/20211225/قناة-عبرية-تكشف-3-حالات-انتحار-لضباط-من-الموساد-الإسرائيلي-هزة-أمنية-جديدة-1054551064.html

قناة عبرية تكشف 3 حالات انتحار لضباط من "الموساد" الإسرائيلي... هزة أمنية جديدة

قناة عبرية تكشف 3 حالات انتحار لضباط من "الموساد" الإسرائيلي... هزة أمنية جديدة

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن وقوع 3 حالات انتحار لبعض ضباط جهاز الأمن العام الإسرائيلي الخارجي "الموساد"، خلال العام الماضي. 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T15:01+0000

2021-12-25T15:01+0000

2021-12-25T15:13+0000

الموساد

عالم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1046302020_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_81b9df6551a5875a9c20821b5f8494e3.jpg

وذكرت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم السبت، أنه وقعت 3 حالات أو عمليات انتحار لضباط من جهاز الموساد الإسرائيلي خلال العام الماضي، أحدهم قد أقدم على الانتحار داخل مقر قيادة جهاز الموساد.وأكدت القناة العبرية أن الجهاز الأكثر والأفضل استخباراتيا حول العالم ـ بحسب ما رددته القناة ـ قد شهد 3 حالات انتحار لضباط من بين أعضائه، في وقت لم تكشف القناة نفسها ملابسات حوادث الانتحار الثلاثة، مكتفيه بأنهم انتحروا على خلفية العمل داخل الجهاز، خلال الـ12 شهر الماضية.فيما نقلت على لسان والد أحد الضباط المنتحرين السابقين، قبل عام ونصف العام، متساءلة، كيف يمكن لأفضل جهاز استخباراتي حول العالم من المفترض أن يعرف ما هي الحالة العقلية لنجل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، ألا يعرف الحالة النفسية لموظفيه.وذكرت على لسان عائلات أخرى جرى معه الموقف نفسه، أن العمل داخل جهاز الموساد نفسه هو ما يسبب اتخاذ الضابط المنتحر قرار الانتحار، مشيرة إلى أن هذه العائلات في حالة من النضال من أجل أن يعترف جاهز الموساد بمسؤوليته.

https://arabic.sputniknews.com/20211219/قناة-إسرائيلية-تتحدث-مع-رجل-يعتقد-أن-رئيس-الموساد-السابق-كان-على-علاقة-بزوجته-فيديو-1054354206.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الموساد, عالم, إسرائيل