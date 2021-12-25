قناة عبرية تكشف 3 حالات انتحار لضباط من "الموساد" الإسرائيلي... هزة أمنية جديدة

وذكرت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم السبت، أنه وقعت 3 حالات أو عمليات انتحار لضباط من جهاز الموساد الإسرائيلي خلال العام الماضي، أحدهم قد أقدم على الانتحار داخل مقر قيادة جهاز الموساد.وأكدت القناة العبرية أن الجهاز الأكثر والأفضل استخباراتيا حول العالم ـ بحسب ما رددته القناة ـ قد شهد 3 حالات انتحار لضباط من بين أعضائه، في وقت لم تكشف القناة نفسها ملابسات حوادث الانتحار الثلاثة، مكتفيه بأنهم انتحروا على خلفية العمل داخل الجهاز، خلال الـ12 شهر الماضية.فيما نقلت على لسان والد أحد الضباط المنتحرين السابقين، قبل عام ونصف العام، متساءلة، كيف يمكن لأفضل جهاز استخباراتي حول العالم من المفترض أن يعرف ما هي الحالة العقلية لنجل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، ألا يعرف الحالة النفسية لموظفيه.وذكرت على لسان عائلات أخرى جرى معه الموقف نفسه، أن العمل داخل جهاز الموساد نفسه هو ما يسبب اتخاذ الضابط المنتحر قرار الانتحار، مشيرة إلى أن هذه العائلات في حالة من النضال من أجل أن يعترف جاهز الموساد بمسؤوليته.
وأكدت القناة العبرية أن الجهاز الأكثر والأفضل استخباراتيا حول العالم ـ بحسب ما رددته القناة ـ قد شهد 3 حالات انتحار لضباط من بين أعضائه، في وقت لم تكشف القناة نفسها ملابسات حوادث الانتحار الثلاثة، مكتفيه بأنهم انتحروا على خلفية العمل داخل الجهاز، خلال الـ12 شهر الماضية.
فيما نقلت على لسان والد أحد الضباط المنتحرين السابقين، قبل عام ونصف العام، متساءلة، كيف يمكن لأفضل جهاز استخباراتي حول العالم من المفترض أن يعرف ما هي الحالة العقلية لنجل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، ألا يعرف الحالة النفسية لموظفيه.
وذكرت على لسان عائلات أخرى جرى معه الموقف نفسه، أن العمل داخل جهاز الموساد نفسه هو ما يسبب اتخاذ الضابط المنتحر قرار الانتحار، مشيرة إلى أن هذه العائلات في حالة من النضال من أجل أن يعترف جاهز الموساد بمسؤوليته.