https://arabic.sputniknews.com/20211225/لماذا-يمنع-شرب-عصير-الجريب-فروت-مع-بعض-الأدوية؟-1054550363.html

لماذا يمنع شرب عصير "الجريب فروت" مع بعض الأدوية؟

لماذا يمنع شرب عصير "الجريب فروت" مع بعض الأدوية؟

يحتوي عصير "الجريب فروت" ( يسمى أيضا ليمون فردوسي أو زنباع) على العديد من الفوائد الغذائية، ولكن اتضح أنه يمكن أن يكون في الواقع خطيرا عند تناوله مع بعض... 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T14:55+0000

2021-12-25T14:55+0000

2021-12-25T14:55+0000

أدوية

ضغط الدم

أمراض القلب

جريب فروت

الكوليسترول

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قول الخبراء إنه لا ينبغي دمج ثمار هذه الحمضيات الشائعة مع بعض الأدوية، حيث يمكن أن تتفاعل المواد الكيميائية والمركبات الموجودة فيها مع مجموعة متنوعة من الأدوية، مما قد يؤثر على كيفية "هضم" الجسم للدواء، بحسب healthy.walla.على الرغم من أن الحديث لا يدور عن الأدوية كلها، فإن ما يقرب من مائة منها يتأثر بعصير الجريب فروت.تشمل هذه الأدوية العقاقير المخفضة للكوليسترول وأدوية أمراض القلب والأدوية الجديدة لعلاج بعض أنواع السرطان وغير ذلك.تتسبب مكونات معينة في عصير الجريب فروت (الفورانوكومارين وربما الفلافونويد أيضا) في تأخير نشاط أحد الإنزيمات المسؤولة عن تكسير الأدوية في الجسم CYP3A4.لأن الإنزيم يقع في جدران الأمعاء الدقيقة يكسر الأدوية قبل امتصاصها في مجرى الدم، يؤدي تثبيط الإنزيم إلى زيادة كبيرة في مستويات الدواء في الدم.وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حتى شرب عصير الجريب فروت قبل أو بعد تناول الدواء بساعات قليلة لا يزال يمثل خطرا، لذا يُنصح بتجنبه أو الحد منه مع تناول بعض الأدوية.ما هذه الأدوية؟شرب كوب من عصير الجريب فروت (حوالي 200 مل) مرة واحدة في اليوم لمدة ثلاثة أيام يضاعف ثلاث مرات تركيز الدواء من نوع الستاتين مقارنة بتناول الدواء مع الماء. ونتيجة لذلك، يمكن أن تحدث آثار جانبية متزايدة وحتى تسمم. مثال آخر هو فيلوديبين: لضغط الدم الذي عند تناوله مع عصير الجريب فروت وليس الماء، يمكن أن تتضاعف مستويات الدواء في الدم وتسبب الصداع وعدم انتظام ضربات القلب والتورم واحتباس السوائل.أدوية القلب وضغط الدم ليست الأدوية الشائعة الوحيدة التي يمكن لعصير الجريب فروت إرباكها - فهي تشمل أيضا مضادات التخثر التي تساعد في منع تجلط الدم وبعض الأدوية المضادة للقلق.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للجريب فروت تأثير معاكس على بعض مضادات الهيستامين. يتم امتصاص أدوية الحساسية هذه في خلايا الجسم من خلال بروتينات تسمى الناقلات. لكن عصير الجريب فروت يمنع هذه الناقلات، ونتيجة لذلك، يقلل من كمية الأدوية التي يتلقاها جسمك ويجعل الدواء أقل فعالية.ويحتوي الجريب فروت على مكونات ذات قيمة غذائية كبيرة مثل فيتامين A وE وعائلة فيتامينات B، بما في ذلك حمض الفوليك. بالإضافة إلى أنه يحتوي على معادن، بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنغنيز والمغنيسيوم والنحاس.

https://arabic.sputniknews.com/20210409/تحذير-أدوية-وعقاقير-تسبب-مشاكل-في-الرؤية-والنظر-1048634640.html

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أدوية, ضغط الدم, أمراض القلب, جريب فروت, الكوليسترول