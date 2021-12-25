تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211225/لماذا-يمنع-شرب-عصير-الجريب-فروت-مع-بعض-الأدوية؟-1054550363.html
لماذا يمنع شرب عصير "الجريب فروت" مع بعض الأدوية؟
لماذا يمنع شرب عصير "الجريب فروت" مع بعض الأدوية؟
يحتوي عصير "الجريب فروت" ( يسمى أيضا ليمون فردوسي أو زنباع) على العديد من الفوائد الغذائية، ولكن اتضح أنه يمكن أن يكون في الواقع خطيرا عند تناوله مع بعض... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T14:55+0000
2021-12-25T14:55+0000
أدوية
ضغط الدم
أمراض القلب
جريب فروت
الكوليسترول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103921/50/1039215023_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b52a76383c82318181a31969d7f166a.jpg
قول الخبراء إنه لا ينبغي دمج ثمار هذه الحمضيات الشائعة مع بعض الأدوية، حيث يمكن أن تتفاعل المواد الكيميائية والمركبات الموجودة فيها مع مجموعة متنوعة من الأدوية، مما قد يؤثر على كيفية "هضم" الجسم للدواء، بحسب healthy.walla.على الرغم من أن الحديث لا يدور عن الأدوية كلها، فإن ما يقرب من مائة منها يتأثر بعصير الجريب فروت.تشمل هذه الأدوية العقاقير المخفضة للكوليسترول وأدوية أمراض القلب والأدوية الجديدة لعلاج بعض أنواع السرطان وغير ذلك.تتسبب مكونات معينة في عصير الجريب فروت (الفورانوكومارين وربما الفلافونويد أيضا) في تأخير نشاط أحد الإنزيمات المسؤولة عن تكسير الأدوية في الجسم CYP3A4.لأن الإنزيم يقع في جدران الأمعاء الدقيقة يكسر الأدوية قبل امتصاصها في مجرى الدم، يؤدي تثبيط الإنزيم إلى زيادة كبيرة في مستويات الدواء في الدم.وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حتى شرب عصير الجريب فروت قبل أو بعد تناول الدواء بساعات قليلة لا يزال يمثل خطرا، لذا يُنصح بتجنبه أو الحد منه مع تناول بعض الأدوية.ما هذه الأدوية؟شرب كوب من عصير الجريب فروت (حوالي 200 مل) مرة واحدة في اليوم لمدة ثلاثة أيام يضاعف ثلاث مرات تركيز الدواء من نوع الستاتين مقارنة بتناول الدواء مع الماء. ونتيجة لذلك، يمكن أن تحدث آثار جانبية متزايدة وحتى تسمم. مثال آخر هو فيلوديبين: لضغط الدم الذي عند تناوله مع عصير الجريب فروت وليس الماء، يمكن أن تتضاعف مستويات الدواء في الدم وتسبب الصداع وعدم انتظام ضربات القلب والتورم واحتباس السوائل.أدوية القلب وضغط الدم ليست الأدوية الشائعة الوحيدة التي يمكن لعصير الجريب فروت إرباكها - فهي تشمل أيضا مضادات التخثر التي تساعد في منع تجلط الدم وبعض الأدوية المضادة للقلق.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للجريب فروت تأثير معاكس على بعض مضادات الهيستامين. يتم امتصاص أدوية الحساسية هذه في خلايا الجسم من خلال بروتينات تسمى الناقلات. لكن عصير الجريب فروت يمنع هذه الناقلات، ونتيجة لذلك، يقلل من كمية الأدوية التي يتلقاها جسمك ويجعل الدواء أقل فعالية.ويحتوي الجريب فروت على مكونات ذات قيمة غذائية كبيرة مثل فيتامين A وE وعائلة فيتامينات B، بما في ذلك حمض الفوليك. بالإضافة إلى أنه يحتوي على معادن، بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنغنيز والمغنيسيوم والنحاس.
https://arabic.sputniknews.com/20210409/تحذير-أدوية-وعقاقير-تسبب-مشاكل-في-الرؤية-والنظر-1048634640.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103921/50/1039215023_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_980583753ce7b4dd19640a3ec84d0f54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أدوية, ضغط الدم, أمراض القلب, جريب فروت, الكوليسترول

لماذا يمنع شرب عصير "الجريب فروت" مع بعض الأدوية؟

14:55 GMT 25.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورجريب فروت
جريب فروت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يحتوي عصير "الجريب فروت" ( يسمى أيضا ليمون فردوسي أو زنباع) على العديد من الفوائد الغذائية، ولكن اتضح أنه يمكن أن يكون في الواقع خطيرا عند تناوله مع بعض الأدوية.
قول الخبراء إنه لا ينبغي دمج ثمار هذه الحمضيات الشائعة مع بعض الأدوية، حيث يمكن أن تتفاعل المواد الكيميائية والمركبات الموجودة فيها مع مجموعة متنوعة من الأدوية، مما قد يؤثر على كيفية "هضم" الجسم للدواء، بحسب healthy.walla.
على الرغم من أن الحديث لا يدور عن الأدوية كلها، فإن ما يقرب من مائة منها يتأثر بعصير الجريب فروت.
تشمل هذه الأدوية العقاقير المخفضة للكوليسترول وأدوية أمراض القلب والأدوية الجديدة لعلاج بعض أنواع السرطان وغير ذلك.
تتسبب مكونات معينة في عصير الجريب فروت (الفورانوكومارين وربما الفلافونويد أيضا) في تأخير نشاط أحد الإنزيمات المسؤولة عن تكسير الأدوية في الجسم CYP3A4.
لأن الإنزيم يقع في جدران الأمعاء الدقيقة يكسر الأدوية قبل امتصاصها في مجرى الدم، يؤدي تثبيط الإنزيم إلى زيادة كبيرة في مستويات الدواء في الدم.
سرطان العين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2021
تحذير... أدوية وعقاقير تسبب مشاكل في الرؤية والنظر
9 أبريل, 18:09 GMT
وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حتى شرب عصير الجريب فروت قبل أو بعد تناول الدواء بساعات قليلة لا يزال يمثل خطرا، لذا يُنصح بتجنبه أو الحد منه مع تناول بعض الأدوية.
ما هذه الأدوية؟
شرب كوب من عصير الجريب فروت (حوالي 200 مل) مرة واحدة في اليوم لمدة ثلاثة أيام يضاعف ثلاث مرات تركيز الدواء من نوع الستاتين مقارنة بتناول الدواء مع الماء. ونتيجة لذلك، يمكن أن تحدث آثار جانبية متزايدة وحتى تسمم. مثال آخر هو فيلوديبين: لضغط الدم الذي عند تناوله مع عصير الجريب فروت وليس الماء، يمكن أن تتضاعف مستويات الدواء في الدم وتسبب الصداع وعدم انتظام ضربات القلب والتورم واحتباس السوائل.
أدوية القلب وضغط الدم ليست الأدوية الشائعة الوحيدة التي يمكن لعصير الجريب فروت إرباكها - فهي تشمل أيضا مضادات التخثر التي تساعد في منع تجلط الدم وبعض الأدوية المضادة للقلق.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للجريب فروت تأثير معاكس على بعض مضادات الهيستامين. يتم امتصاص أدوية الحساسية هذه في خلايا الجسم من خلال بروتينات تسمى الناقلات. لكن عصير الجريب فروت يمنع هذه الناقلات، ونتيجة لذلك، يقلل من كمية الأدوية التي يتلقاها جسمك ويجعل الدواء أقل فعالية.
ويحتوي الجريب فروت على مكونات ذات قيمة غذائية كبيرة مثل فيتامين A وE وعائلة فيتامينات B، بما في ذلك حمض الفوليك. بالإضافة إلى أنه يحتوي على معادن، بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنغنيز والمغنيسيوم والنحاس.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:03 GMTارتفاع إصابات كورونا بين أعضاء فرقة "بي تي إس" الموسيقية إلى 3
16:02 GMTإيران تزيح الستار عن أسلحة جديدة
15:57 GMTإيران تدعو لرفع مستوى التعاون التجاري مع دولة عربية
15:55 GMTالوضع البيئي الصعب في العراق
15:51 GMTاحتفالات عيد السيد المسيح في لبنان وفلسطين في ظل الجائحة
15:49 GMTفرخ بطريق ينجو من الاختطاف من قبل عصابة بطاريق "عقيمة"...فيديو
15:49 GMTناشطة: الرئيس وشرفاء تونس يرفضون تكرار الاغتيالات التي هي وصمة عار في تاريخ البلاد
15:28 GMT4 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني
15:05 GMTشجار على متن طائرة أمريكية لهذا السبب... فيديو
15:01 GMTقناة عبرية تكشف 3 حالات انتحار لضباط من "الموساد" الإسرائيلي... هزة أمنية جديدة
14:55 GMTلماذا يمنع شرب عصير "الجريب فروت" مع بعض الأدوية؟
14:53 GMTفي ظل حوارات تشكيل الحكومة... هل ضعف التأثير الإقليمي على المشهد السياسي العراقي؟
14:52 GMTروسيا تكرم ضحايا "تو-154" في الذكرى السنوية الخامسة للكارثة... فيديو
14:50 GMTإيران تحظر دخول الوافدين من 8 دول لمدة 15 يوما
14:47 GMTخيبة أمل في إسرائيل... الإمارات تعارض الخيار العسكري ضد إيران
14:43 GMTبايدن يوجه رسالة إلى الأمريكيين بمناسبة "الكريسماس"
14:40 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 223 عنصرا من "أنصار الله" إثر تنفيذ 40 عملية استهداف بمأرب والجوف
14:38 GMTالسعودية تحسم الجدل المثار بشأن إمكانية استيراد شجرة "الكريسماس"
14:23 GMTعبد الرزاق حمد الله يصل مقر الاتحاد السعودي لأول مرة منذ انضمامه للنادي... فيديو
14:14 GMTالكلاب تكشف انتهاك قوانين الجاذبية ومجالات مغناطيس تسونامي وجزءا جديدا في الجسم