https://arabic.sputniknews.com/20211225/ماذا-وراء-تصريحات-الرئيس-عون-بأن-لبنان-بحاجة-لـ-6-7-سنوات-للخروج-من-أزمته-1054547880.html

ماذا وراء تصريحات الرئيس عون بأن لبنان بحاجة لـ 6-7 سنوات للخروج من أزمته؟

ماذا وراء تصريحات الرئيس عون بأن لبنان بحاجة لـ 6-7 سنوات للخروج من أزمته؟

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بلاده "بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها"، واعتبر أن البلاد وصلت إلى تلك الأزمة بسبب الفساد. 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T13:30+0000

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ماذا وراء تصريحات الرئيس عون بأن لبنان بحاجة لـ 6-7 سنوات للخروج من أزمته ماذا وراء تصريحات الرئيس عون بأن لبنان بحاجة لـ 6-7 سنوات للخروج من أزمته

وفي مقابلة تلفزيونية عشية عيد الميلاد، أكد عون أن "التغيير آت وسيحصل، وهذا التغيير سيكون فكريا وعمليا".واعتبر الرئيس اللبناني أنما وصل إليه لبنان كان "نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام، وهذا ماسيفرض تغييرا معينا" لكنه أكد أن "التغيير بحاجة إلىوقت" مشيرا إلىأن "لبنان بحاجة إلى 6 او 7 سنوات للخروج منالأزمة التي يعاني منها".وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال المحلل السياسي ساركيس أبو زيد إن "هذه التصريحات تعبر عن أمنيات في الأعياد، لكن عمليا يتعين أن يكون هناك قرار موحد وعملي وفعلي، إلا أن هذا غير موجود الأن".وأوضح المحلل أن:من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي رياض عيسي أن خطاب عون يأتي في إطار "طرح الشعارات قبل الانتخابات، وهو يسعى لتمهيد الطريق لصهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ليستمر في العهد الرئاسي إلى ست سنوات "، مشيرا إلى أن "عون لم يكن قادرا على التغيير خلال ست سنوات".وحول حديث التيار الوطني الحر عن مراجعة تحالفه مع حزب الله قال عيسى إن: وأكد الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار، أنه "لا يمكن الركون إلى معالجات اقتصادية في لبنان، نتيجة عدم توحد الاقتصاد اللبناني، وعدم توحد الشعب اللبناني، وإنما هناك قرار مركزي من دولة مركزية، يسري على شعب غير موحد"، مشيرا إلى أن "كل كتلة سياسية في لبنان مرتبطة بدولة خارجية، وتمتلك الولايات المتحدة نفوذا كبيرا على القرار السياسي في لبنان".إعداد وتقديم : جيهان لطفي

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