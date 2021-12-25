https://arabic.sputniknews.com/20211225/مالي-تنفي-رسميا-نشر-عناصر-من-مجموعة-فاغنر-الأمنية-في-البلاد-1054533367.html

مالي تنفي "رسميا" نشر عناصر من مجموعة فاغنر الأمنية في البلاد

مالي تنفي "رسميا" نشر عناصر من مجموعة فاغنر الأمنية في البلاد

نفت الحكومة الانتقالية في مالي "رسميا" نشر عناصر من مجموعة "فاغنر" الأمنية الروسية في البلاد. 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T01:34+0000

2021-12-25T01:34+0000

2021-12-25T01:34+0000

روسيا

مالي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1046303465_10:0:1128:629_1920x0_80_0_0_f2960faaa157b6c36783b49df86e2f37.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقالت الحكومة في بيان، اليوم السبت: "لم يتم نشر عناصر من مجموعة فاغنر الأمنية في مالي".والخميس الماضي، زعمت 15 دول غربية من بينها فرنسا وألمانيا في بيان مشترك وجود عناصر من "فاغنر" الروسية في مالي.وقالت هذه الدول في بيانها "ندين بشدة انتشار مرتزقة على الأراضي المالية"، زاعمة "ضلوع حكومة روسيا الاتحادية في تأمين دعم مادي لانتشار مجموعة فاغنر في مالي".وأضافت الدول الـ15 متوجهة إلى المجلس العسكري الحاكم في مالي أن "هذا الانتشار سيزيد من تدهور الوضع الأمني في غرب إفريقيا، وسيؤدي إلى مفاقمة وضع حقوق الإنسان في مالي".وجاء البيان بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 8 أفراد و4 كيانات روسية، بسبب مزاعم تتعلق بتعاونهم مع شركة أمنية تعرف باسم "مجموعة فاغنر"، التي تنشط وفقا لبروكسل في ليبيا وأوكرانيا وسوريا وعدد من الدول الأفريقية.وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اتخذوا قرارا أثناء اجتماعهم في بروكسل، بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات روسية، بسبب صلتهم "بمجموعة فاغنر".

https://arabic.sputniknews.com/20211204/مقتل-31-شخصا-في-هجوم-وسط-مالي-ومسؤولون-الأعداد-في-ازدياد-1053531361.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, مالي